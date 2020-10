Come accade ogni anno per le produzioni videoludiche più blasonate, anche CoD Warzone ha deciso di festeggiare a dovere Halloween. E lo fa naturalmente con un evento tutto brividi e terrore, confezionato dagli sviluppatori di Infinity War e dal publisher Activision non solo per omaggiare questa sentita celebrazione, ma anche per mettere sul piatto una variazione di gameplay che sta seducendo un po’ tutta la community di videogiocatori impegnati sui server del titolo. Sì perché, pare che siano in molti ad aver apprezzato, tra le altre cose, la Zombie Royale della Battaglia Reale di Call of Duty – da scaricare gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e in dirittura d’arrivo a novembre anche sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X.

La Zombie Royale di CoD Warzone si presenta allora come una modalità survival in cui perdere la vita e divenire non morti per dare la caccia agli altri giocatori è una delle regole di base. Per una tipologia di gioco mai vista prima in un Battle Royale e nell’intero universo di Call of Duty. Non solo, si tratta di una modalità piuttosto impegnativa, in cui raggiungere la vittoria è estremamente difficile – o comunque più difficile del solito. Ecco perché ho pensato di facilitarvi le cose e di andare a proporvi quello che a mio parere è l’equipaggiamento migliore per affrontare con successo quello che è, a conti fatti, un riuscito mix tra la Battaglia Reale e un survival horror.

Considerando che la Zombie Royale di CoD Warzone si svolge tutta di notte, prima di tutto è consigliabile utilizzare dei mirini termici e armi efficaci a distanza ravvicinata contro gli zombi. Si potrebbe di conseguenza optare per un fucile da cecchino termico in accoppiata con un buon MP5. Come arma primaria, una buona scelta è quella dell’HDR con laser tattico e mirino termico, mentre come secondaria per l’appunto un MP5 con laser 5mW. Per quanto riguarda le Specialità, io sceglierei Sangue Freddo, Risposta Eccessiva e Amplificato, mentre l’equipaggiamento potrebbe comporsi in Letale con Claymore/Mina di prossimità e Tattico con Sensore di battito.