Apple ha finalmente “contagiato” anche il mercato italiano con i suoi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, disponibili per l’acquisto da una manciata di giorni anche qui in Italia. Come prevedibile, in attesa dei modelli Mini e Pro Max – in arrivo il prossimo mese di novembre -, anche la nuova generazione di melafonini ha saputo sedurre animi e portafogli dei consumatori, per vendite da record anche in un 2020 così atipico e difficile per via della pandemia da Coronavirus.

E se è vero che sono in tanti a godersi il loro nuovo acquisto hi-tech, alcuni degli utenti che si sono portati a casa un iPhone 12 Pro hanno notato la presenza di una funzione assai particolare. E assieme piuttosto utile. Come si legge sulle pagine del portale MacRumors, la variante Pro è infatti dotata del sensore LiDAR, che tra le altre cose mette sul piatto la possibilità di misurare l’altezza delle persone. Per farlo, come spiegato dalla fonte, si può utilizzare l’applicazione Metro già inclusa in iOS. App che, proprio grazie allo scanner LiDAR, è in grado di rivelare in automatico e immediatamente la presenza di una persona per misurarne l’altezza, tenendo conto o della sommità della testa e di eventuali cappelli o copricapo.

Su iPhone 12 Pro e sul Pro Max – i cui preordini apriranno il 6 novembre 2020 -, l’applicazione va a mostrare una linea accompagnata dall’altezza indicata al lato, naturalmente nell’unità di misura scelta dalle impostazioni e posizionano l’iPhone in modo che possa inquadrare per intero la persona per cui si vuole effettuare la misurazione. Non solo, vi è pure la possibilità di scattare una fotografia con il pulsante dedicato. Questa stessa utile funzione è disponibile anche sull’iPad Pro del 2020, mentre è del tutto assente su iPhone 12 e iPhone 12 Mini, in quanto sprovvisti del sensore LiDAR che include la possibilità di misurazione. Voi ve ne eravate già accorti?