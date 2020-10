L’uscita di Positions di Ariana Grande è stata annunciata con un tweet solo qualche giorno fa, ma a stretto giro sono già stati svelati molti dettagli sul sesto album in studio della popstar americana.

L’uscita

Positions di Ariana Grande sarà disponibile in tutto il mondo, nei negozi fisici, negli store digitali per il download e sulle piattaforme streaming il prossimo 30 ottobre, a meno di due anni dal fortunato debutto di thank u, next.

Il singolo apripista

Il disco è anticipato dal singolo omonimo e dal video che ritrae la cantante come una donna multitasking tanto casalinga quanto potenzialmente presidente degli Stati Uniti d’America. Ottimo traino per il disco in uscita, il singolo ha debuttato il 23 ottobre al primo posto tra i 50 brani più ascoltati su Spotify con oltre 7 milioni di flussi streaming in 24 ore e si prepara a scalare la classifica settimanale Billboard Hot 100 ipotecando il primo posto tra i singoli più scaricati. Il primato mondiale di Positions di Ariana Grande su Spotify è il secondo miglior debutto per la cantante (dietro 7 Rings) e il quinto più grande debutto femminile di tutti i tempi.

La cover

Non è piaciuta a tutti la cover di Positions di Ariana Grande, poco elaborata ed evocativa per buona parte della sua fanbase: un semplice primo piano della popstar, che ne esalta il profilo, è stato scelto come copertina del disco.

La tracklist di Positions di Ariana Grande

Con 14 canzoni inedite, il disco presenta duetti con Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla Sign. Non figurano invece le ventilate partnership con BLACKPINK, SZA e Nicki Minaj rivelatesi soltanto speculazioni, né c’è un nuovo duetto con Lady Gaga dopo il successo di Rain on Me, contenuto nell’album della Germanotta Chromatica. I titoli dei brani di Positions di Ariana grande, oltre l’omonimo singolo, sono Shut Up, 34+35, Motive (con Doja Cat), Just Like Magic, Off The Table (con The Weeknd), Six Thirty, Safety Net (con Ty Dolla Sign), My Hair, Nasty, West Side, Love Language, Obvious e Pov. Ad annunciarli è stata la stessa Grande su Instagram e Twitter mostrando il retro di copertina del disco. Ha anche specificato di non avere una top3 dei brani a cui tiene di più, ma ha definito l’intero album il suo “preferito per molti motivi“.

Merchandising

Sul sito ufficiale della cantante, arianagrande.com, è già disponibile anche la linea di merchandising dedicata al nuovo album: tra felpe, cappelli e calzini, per la prima volta spuntano anche le mascherine!

Concerti e performance dal vivo?

Complice la situazione mondiale, il debutto di Positions di Ariana Grande certamente non sarà accompagnato dall’annuncio di un tour mondiale. L’ultimo per la popstar, lo Sweetener World Tour, si è concluso alla fine dello scorso anno. Ma non è detto che non vi saranno esibizioni dal vivo in programmi tv o radiofonici per la promozione del disco, nonostante i dati della pandemia negli Stati Uniti non lascino intravedere una tregua sul fronte dei contagi.