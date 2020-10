Sembra che il ritardo con il quale l’aggiornamento EMUI arriverà su tanti smartphone Huawei sarà, a dir poco, importante. Già abbiamo riportato un primo approfondimento sui programmi di update per il Huawei P30 e Mate 20 ma ora la fonte Huawei Central ha raccolto le ultime indiscrezioni sui rilasci previsti in Europa e la tabella di marcia ufficiosa, di certo, non farà felici molti. Per qualche motivo non meglio chiarito, gli sviluppatori starebbero procedendo ad un ritmo ben meno serrato rispetto agli anni scorsi per garantire il supporto software sui dispositivi recentissimi ma anche un po’ più datati.

Per tutta la serie Huawei P40 top di gamma ossia per P40, P40 Pro, P40 Pro + ma anche per i Huawei Mate 30 Pro, anche in Europa e proprio in questo mese di ottobre, è partita il programma beta EMUI 11. Peccato solo che il rilascio definitivo dell’aggiornamento non sembrerebbe previsto prima del 17 dicembre prossimo, con roll out via app di supporto e OTA.

Per quanto per i Huawei P30 e P30 Pro la beta EMUI 11 sia partita lo scorso 12 settembre, almeno in Europa e sempre secondo la fonte sopra citata, non ci sarebbe possibilità di rilascio definitivo prima del 27 febbraio 2021. Un tempo davvero importante e molto lungo. I Huawei Mate 20 e 20 Pro, per i quali pure l’interfaccia software è giù in sperimentazione, aspetterebbero ancora molto di più. Il loro rilascio, in effetti, non sarebbe previsto prima del 19 marzo 2021. Nella stessa data dovrebbe partire la distribuzione anche per il Huawei Mate X 5G mentre solo per il pieghevole Mate Xs i tempi dovrebbero essere più stretti con un roll out definivo il prossimo 17 gennaio.

Non sono certo rosee, per finire, neanche le prospettive per l’aggiornamento dei Huawei Nova 5T. Per questi ultimi, nonostante il programma beta EMUI 11 già partito, non dovrebbe esserci modo di una distribuzione totale prima del prossimo 26 marzo. Insomma, saranno tanti i possessori di device Huawei, anche di punta, a dover attendere ancora molto per l’aggiornamento.