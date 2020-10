NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 tornano in coppia nella serata di domenica 25 ottobre su Rai2. Rispetto alla messa in onda americana siamo ancora un po’ in ritardo: NCIS Los Angeles è stata rinnovata per una dodicesima stagione, NCIS New Orleans è stata confermata per la settima. Ma andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte dall’episodio 11×13 di NCIS Los Angeles dal titolo originale Alta società, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo un aumento dei decessi causati dall’uso di oppioidi nel mercato nero, il team dell’NCIS collega la droga di strada ai finanziamenti per attività terroristiche.

Nel cast di NCIS Los Angeles 11, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, la première della sesta stagione di NCIS New Orleans dal titolo originale Mosse false. Ecco la sinossi:

Pride interrompe la sua breve vacanza quando Hannah viene sospesa per aver violato il protocollo durante un’indagine congiunta con l’FBI.

Nel cast di NCIS New Orleans 6 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Lucas Black è Christopher LaSalle, NCIS Senior Field Agent (SFA), secondo in comando; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio, agente speciale NCIS; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame, specialista di computer dell’NCIS; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade, Jefferson Parish Medical Examiner.

NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 tornano in onda il 1° novembre con due nuovi episodi in prima assoluta. Nell’episodio 11×14 di NCIS Los Angeles, il team indaga sull’omicidio di un ingegnere navale durante un evento di poesia. Inoltre, Callen chiede a Nell di assisterlo nella ricerca su scala mondiale per capire dove si trovi Anna. A seguire, l’episodio 6×02 di NCIS New Orleans, in cui un pilota della Marina afferma di aver visto un oggetto non identificato prima di un incidente su un aereo privato; Pride soffre di insonnia e incubi dopo il rapimento dello scorso anno.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.