Negli ultimi anni, le serie TV turche hanno conquistato il pubblico italiano proprio come qualche anno fa era successo alle serie e soap spagnole. DayDreamer è solo l’ultimo fiore all’occhiello della programmazione di Canale5 e ancora prima è toccato a BitterSweet Ingredienti d’Amore, e presto potrebbe toccare ad altri show. Ma le serie turche disponibili in Italia non sono solo quelle mandate in onda come tappabuchi estivo da Canale5 ma sono disponibili anche su piattaforme come Netflix andando semplicemente a ruba.

Spesso il loro format è alla base del loro successo, una storia d’amore impossibile, un nemico da tenere a bada, scontri e ostacoli, rendono tutto romantico e struggente in pieno stile telenovelas. A fare da cornice a questa storia ecco poi attori affascinanti (vedi Can Yaman) e attrici dolcissime, ma soprattutto l’assenza, o quasi, di scene di sesso che rendano ancora più piacevole e accentuato il lato romantico.

La prima serie turca che è sbarcata in Italia è stata Cherry Season, la serie tv con Özge Gürel e Serkan Çayoğlu nei panni di Oyku e Ayaz. Lei un’aspirante stilista mentre lui è il figlio della sua beniamina e icona, Onem. Nonostante gli attriti iniziali e il fatto che Oyku sia innamorata del fratello della sua migliore amica, i due finiscono per innamorarsi affrontando ostacoli e bugie che rendono la loro storia intensa e romantica. Una piccola chicca della serie? I due protagonisti ad un certo punto si ritrovano in Italia per alcune scene indimenticabili.

L’anno dopo è arrivata Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sempre con Özge Gürel protagonista al fianco di uno sconosciuto, almeno in Italia, Can Yaman. Lui ha vestito i panni del ricco e glaciale Ferit Aslan mentre lei era la romantica Nazli, un’aspirante cuoca che ha preso servizio a casa dell’imprenditore per mettere da parte i soldi utili per aprire un ristorante. I due alla fine si innamorano ma una serie di bugie e di ostacoli rischiano di rovinare tutto, ci sarà un lieto fine per loro?

Nell’estate del 2020, invece, sempre su Canale5 Can Yaman è tornato nel ruolo di Can Divit in DayDreamer Le Ali del Sogno al fianco della dolce Demet Özdemir. In questo caso lui si è calato nei panni di un avventuroso fotografo e lei di un’aspirante scrittrice che finisce col lavorare nell’azienda della famiglia Divit per pagare i debiti del padre e non perdere il negozio di famiglia. Anche in questo caso i due finiscono per innamorarsi con tutto quello che questo significa per aspiranti fidanzate, famiglie e colleghi di lavoro.

Se non amate le commedie romantiche simbolo del pomeriggio estivo di Canale5 a base di turchi, su Netflix potete trovare qualcosa di diverso e movimentato a cominciare da The Gift, serie di fantascienza e mistero che trascina il pubblico nell’antica Anatolia insieme a Atiye, interpretata da Beren Saat, una pittrice che vive ad Instabul ma che scopre che alcune suo opere si trovano al tempio di Göbeklitepe. A quel punto inizia il suo viaggio per scoprire la verità con al fianco un archeologo, The Gift, prodotta lo scorso anno, è composta da otto episodi e un’unica stagione.

Ancora azione e fantascienza anche alla base di The Protector che su Netflix è disponibile con le sue tre stagioni e che presto ne avrà una quarta. Al centro di tutto c’è un giovane commerciante, Hakan (Çağatay Ulusoy), che scopre di avere un legame con un ordine antico e segreto chiamato a proteggere Istanbul. A quel punto dovrà cambiare la sua vita e imparare ad usare le sue “armi” per poter mantenere l’ordine.

Se avete amato Orange is The New Black non potrete fare a meno di guardare la prima stagione di Avlu – The Yard con protagonista Deniz, una moglie devota e una madre, che una sera finisce per litigare violentemente con il marito finendo in manette. Solo la voglia di ritrovare e riabbracciare sua figlia la tengono viva e la fanno combattere in attesa della libertà.

Se invece siete amanti della storia, ecco una chicca, la docuserie L’Impero Ottomano, disponibile su Netflix in inglese e in lingua originale, che vi permetterà di conoscere la storia turca, alternando scene da serie televisiva a eventi storici che spiegano gli eventi, raccontando l’assedio di Costantinopoli ad opera del Sultano Maometto II.

Infine, se amate il fantasy, il soprannaturale e non riuscite a stare lontano da scontri e vendette, Immortals è la serie turca che fa per voi. Anche in questo caso la prima stagione è disponibile su Netflix per un totale di otto episodi che vi porterà al cospetto di un brutale capo di un gruppo di vampiri, Dmitry, che ha trasformato la giovane Mia che adesso, per tornare umana, dovrà trovarlo e ucciderlo. Lo farà davvero o si lascerà travolgere dal suo fascino?