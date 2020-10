Mentre le riprese di Profiling sono ferme al palo per la situazione tremenda della pandemia in Francia, la cantante e attrice Tamara Marthe, in arte Shy’m, ha annunciato di essere incinta.

La nuova protagonista di Profiling, subentrata a Juliette Roudet nella decima stagione del crime francese, ha fatto sapere al pubblico di essere in dolce attesa e in una gravidanza già avanzata attraverso la pubblicazione del video del suo nuovo singolo, Boy.

La Marthe aspetta il suo primo figlio e ha scelto di farlo sapere al pubblico in un modo speciale, che rappresenti anche un ricordo per suo figlio, anziché lasciare che fossero i paparazzi a dare la notizia fotografandola a sua insaputa. Con il video musicale del suo nuovo brano, l’interprete di Elisa Bergman in Profiling si è mostrata col pancione annunciando la gravidanza “non senza eccitazione ed emozione“: “Non ho ancora trovato le parole” ha aggiunto riferendosi alla gioia di essere incinta.

Molto discreta sul suo privato, la cantante e attrice di Profiling non ha reso noti dettagli sulla gestazione né su quando sia previsto il parto. Non è chiaro se la sua gravidanza inciderà sul personaggio di Elisa Bergman, interpretato in Profiling a partire dalla decima stagione: la Marthe ha debuttato nei panni della nuova criminologa del dipartimento di polizia giudiziaria di Parigi all’inizio di quest’anno, nella più recente stagione del popolare poliziesco di TF1, ma potrebbe partorire anche prima che le riprese della serie ripartano.

Profiling 11 è già stata confermata dall’emittente francese, ma la produzione è ferma a causa della pandemia da Coronavirus che in Francia conta oltre 50mila nuovi contagi al giorno. In Italia la serie è in onda in anteprima assoluta su Fox e in chiaro su Giallo, che ha appena trasmesso la nona stagione.