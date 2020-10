Ermal Meta sta per tornare. Quella che era un’indiscrezione è ora una certezza, ottenuta a seguito dell’ultima pubblicazione dell’artista di Fier che ha annunciato l’arrivo di un nuovo video che ancora non ha una data d’uscita.

Il cantautore albanese è fermo a Finirà Bene, che ha pubblicato durante la quarantena e con il quale aveva voluto dare un messaggio di speranza per la ripresa sanitaria ed economica. Il brano è slegato dal suo precedente album, Non Abbiamo Armi, nel quale è anche compreso il brano di Sanremo Non Mi Avete Fatto Niente.

Il suo ritorno in studio era stato testimoniato da alcune immagini che aveva condiviso sui suoi canali social. L’artista aveva anche specificato di preferire il palco dei concerti dal vivo, dal quale manca ormai da mesi anche a causa dell’emergenza sanitaria. In questi mesi, Ermal Meta ha collaborato con Bugo nel brano Mi Manca.

La sua ultima prova sulla lunga distanza è rappresentata da Non Abbiamo Armi, che ha pubblicato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo con Fabrizio Moro in Non Mi Avete Fatto Niente. Il brano si è anche classificato al primo posto, vittoria che è valsa l’accesso a Eurovision Song Contest. L’affetto del pubblico ha comportato una scalata della classifica senza precedenti, fino ai piedi del podio.

In estate, Ermal Meta è stato anche uno dei protagonisti di Vodafone Battiti Live, prima e unica kermesse che è tornata sul palco in epoca di emergenza sanitaria. L’artista aveva interpretato il suo nuovo singolo e alcune hit della sua carriera.

La carriera di Ermal Meta è esplosa nel 2017 a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo in Vietato Morire. Il brano ha conquistato il Premio Della Critica Mia Martini, mentre è risultato terzo nella classifica generale. La vittoria è invece arrivata nell’anno successivo, il 2018, nel quale ha gareggiato con Fabrizio Moro.