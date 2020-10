Sarebbe meglio per tanti possessori di smartphone Android verificare che determinate app del Play Store non siano a bordo dei loro telefoni. Ben 21 strumenti all’apparenza innocui potrebbero mandare in tilt i dispositivi inondandoli di pubblicità non solo fastidiosa ma capace pure di far andare in blocco funzioni e l’intera operatività di un device.

Sono stati i ricercatori Avast ad individuare l’ultima lista di app pericolose da mettere subito al bando per i propri dispositivi. Per quanto queste non introducano direttamente malware sui telefoni, appare evidente che il loro utilizzo non consenta di utilizzare gli smartphone alla solita maniera, anzi metta proprio in difficoltà gli utenti con la concreta possibilità di non svolgere anche banali funzioni come l’uso di un’app di messaggistica, navigare in internet e molto altro.

Le 21 app del Play Store dalle quali stare alla larga vanno elencate di seguito e di certo conosciute visto che proprio sullo store di Google non tutte sono ancora state messe al bando e dunque è possibile ancora ritrovarle, disponibili al download. L’elenco è dunque quello riportato di seguito, con i nomi degli strumenti fasulli in inglese, ma occhio anche alla loro possibile traduzione in italiano per evitare di scaricarli.

Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack – NEW, Assassin Legend – 2020 NEW, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences – 2020 NEW, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences – Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip – NEW, Props Rescue.

Le 21 app del Play Store che potrebbero mettere a repentaglio l’utilizzo di tanti smartphone con le loro pubblicità non sono le prime ma neanche le ultime soluzioni pericolose per il normale utilizzo dei telefoni. I ricercatori Avast hanno messo in evidenza come i pericoli di questo tipo siano sempre in agguato: gli stessi utenti dovrebbero essere ben più consapevoli nell’utilizzo dei loro dispositivi al momento di un qualsiasi download di un’applicazione. Andranno sempre evitate, ad esempio, quelle il cui sviluppatore ha un solo a tool a suo nome e non di più. Ancora, quelle app che hanno tutte recensioni a 5 stelle nasconderanno di certo giudizi fake e creati a tavolino. Sarebbe meglio sempre informarsi sulla bontà dello strumento incriminato con un’approfondita ricerca prima di procedere a scaricarlo e poi installarlo.