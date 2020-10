Pare essere davvero al minimo storico il prezzo fissato in queste ore per iPhone 11 da 64 GB su Amazon oggi 25 ottobre, in relazione ad un’offerta che potrebbe fare davvero la differenza per chi segue da tempo il modello Apple. In settimana ho già avuto modo di analizzare l’evoluzione delle promozioni per questa variante specifica del device, ma è arrivata in pieno fine settimana l’occasione che potrebbe far scattare la molla definitiva ai potenziali acquirenti del tanto chiacchierato melafonino.

Minimo storico per il prezzo dell’iPhone 11 da 64 GB su Amazon

Provando ad analizzare la situazione più nello specifico, emerge che l’iPhone 11 da 64 GB si possa acquistare a soli 689 euro stamane. Per diverse settimane, come molti sanno, non ci siamo mossi da cifre vicine ai 750 euro su Amazon, al punto che la situazione a lungo ha messo nelle condizioni gli utenti di procedere a quelle condizioni pur di portarsi a casa il top di gamma Apple del 2019. Ebbene, complice l’imminente arrivo sul mercato del nuovo iPhone 12, pare che le cose stiano cambiando una volta per tutte anche qui in Italia.

Provando a scendere maggiormente in dettagli a proposito della nuova offerta Amazon per iPhone 11 da 64 GB, però, ci sono altri fattori che dobbiamo mettere in evidenza. Ad esempio, la possibilità di acquistare il prodotto tramite Amazon Prime, che dal canto suo prevede la consegna nel giro di 24 o 48 ore, oltre alle spese di spedizione azzerate. A questo, poi, possiamo aggiungere la momentanea possibilità di ottenere 50 euro di sconto extra alla cassa, come si può osservare dall’immagine che vi ho riportato nel nostro articolo di oggi.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

In sostanza, ci sono tante buone ragioni per procedere questa domenica con l’ordine dell’iPhone 11 da 64 GB, alla luce di una nuova offerta Amazon destinata a fare la differenza per il pubblico italiano. Non escludo, infatti, che si possa arrivare addirittura a 639 euro.