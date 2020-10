L’atteso annuncio di Adele al Saturday Night Live… non è arrivato! Tutti coloro che si aspettavano qualcosa di nuovo da parte dell’artista sono così rimasti delusi, anche se non sono mancati i riferimenti al prossimo disco che non sarebbe ancora arrivato.

Ecco cos’ha dichiarato durante la puntata che ha condotto sabato 24 ottobre:

“Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!”

Adele ha quindi deciso di lasciare da parte la sua musica per dedicarsi alla sola conduzione del programma. Non sono mancati gli accenni ai suoi successi, con Someone Like You, Rolling In The Deep, Hello e When We Were Young. Da attrice e conduttrice, Adele ha condotto SNL da presentatrice e conduttrice.

L’artista britannica ha anche scherzato sulla sua perdita di peso: “Ho portato solo la metà di me dall’Inghilterra”. In questi mesi, Adele aveva testimoniato il suo percorso di dimagrimento sui suoi social, attraverso alcune foto condivise con i fan.

Per il nuovo album di inediti di Adele, occorrerà quindi aspettare ancora. Il disco era stato annunciato per settembre, in via ufficiosa, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare ogni progetto. Grazie al Saturday Night Live, Adele è potuta tornare sul palco e di fronte al suo pubblico per una serata di intrattenimento.

Nei mesi scorsi, Adele era anche stata travolta dal gossip per la sua presunta relazione con Skepta che ha sempre smentito la loro unione sentimentale. Durante il tour 2017, Adele aveva annunciato di volersi ritirare dalle scene pubbliche per dedicarsi al solo lavoro in studio. Gli anni successivi sono stati quelli della pausa dalla musica, nella quale ha comunque continuato a lavorare sul suo quarto album, quello che darà un seguito a 25.