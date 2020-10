Il nuovo singolo di Giordana Angi è Siccome Sei. Il brano è atteso in radio e in tutte le piattaforme digitali e di streaming dal 20 novembre, a distanza di qualche mese da Amami Adesso, che aveva pubblicato nel corso della partecipazione ad Amici Speciali.

Per Siccome Sei, Giordana Angi ritroverà Antonio Iammarino, che compare anche tra gli autori di Casa e in quelli di Accetto Miracoli, brano apripista dell’ultimo album di Tiziano Ferro. Siccome Sei arriva a oltre un anno dal suo più recente disco di inediti, Voglio Essere Tua, che ha destinato al mercato dopo la partecipazione ad Amici Di Maria De Filippi.

Il singolo anticipa anche il nuovo album di Giordana Angi che sarà pubblicato nel 2021. Nel disco sarà inserito anche Amami Adesso, presentato durante Amici Speciali per Virgin Records.

Nel 2020, Giordana Angi è tornata anche sul palco del Festival di Sanremo con il brano Come Mia Madre. L’artista romana aveva già partecipato alla kermesse nelle Nuove Proposte, continuando la sua carriera come autrice per alcuni dei maggiori artisti italiani. Nel 2018, era tornata a Sanremo come autrice attraverso la partecipazione di Nina Zilli, che aveva presentato il brano Senza Appartenere.

Durante l’esperienza ad Amici Di Maria De Filippi, Giordana aveva pubblicato l’EP Casa, con tutti i brani che aveva presentato durante il programma. Arrivata in finale, è giunta a un soffio dalla finale che ha vinto l’amico e collega Alberto Urso. Per il vincitore del programma, Giordana aveva anche scritto alcuni brani inseriti nel suo disco di debutto. I due artisti hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Big.

L’artista ha annunciato il suo ritorno musicale direttamente sui suoi canali social attraverso la cover del singolo che apre il nuovo capitolo della sua carriera. Il nuovo singolo sarà compreso nel disco per il quale sono già iniziati i lavori.