S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano in onda oggi, 24 ottobre, su Rai2 con due nuovi episodi in tandem con Criminal Minds 15. L’ultima stagione del famoso e noto crime americano farà da cuscinetto tra l’episodio di S.W.A.T. 3 in onda dalle 21.10 circa e quello di Bull 4 in onda dalle 22.40 per una serata ricca di colpi di scena, casi da risolvere e inseguimenti.

S.W.A.T. 3 aprirà la serata delle danze con l’episodio numero 13 dal titolo “Missione Tokio” in cui La SWAT cattura un uomo Koji Kimura, sicario e guardia fidata del capo del clan di Nozawa. Si occuperanno del suo trasferimento in Giappone. Arrivati a destinazione, Kimura riesce a scappare mentre lo trasportano in carcere. La Swat allora decide di rimandare la partenza per aiutare la polizia di Tokyo a trovare il fuggitivo. Street intanto continua ad avere il supporto dai suoi amici/colleghi per superare il lutto di suo fratello.

Ecco il promo del nuovo episodio:

Nell’episodio numero 17 di Bull 4 dal titolo “La donna invisibile”, Bull e Benny dovranno occuparsi della dottoressa Natalie Reznick (Brooke Bloom), esperta in armi chimiche e agenti patogeni e antrace accusata di essere la mente dietro a una serie di attentati. Le prove raccolte sembrano proprio portare a lei e al suo team di ricerca ma Bull è convinto che le indagini siano state fatte un po’ troppo in fretta per calmare l’opinione pubblica sull’orlo di una crisi di nervi. Riuscirà a dimostrare il contrario?

S.W.A.T. 3 e Bull 4 tornano anche la prossima settimana, il 31 ottobre, con due nuovi episodi in cui la squadra SWAT cerca un collegamento tra le vittime apparentemente sconnesse di un uomo armato che prende di mira le donne. Inoltre, Luc assiste ad un’indagine per omicidio nel suo quartiere; Il tenente Lynch spinge Chris a rilasciare un’intervista mentre Hondo raggiunge un punto cruciale nella sua relazione con Nichelle. A seguire, Bull e i suoi sono chiamati ad occuparsi di un ingegnere ferroviario senza alcun ricordo dell’incidente mortale che avrebbe causato per via di una lesione cerebrale che ha subito nella collisione.