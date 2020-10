Continuano a tenere banco i problemi Call of Duty: Warzone, in relazione alla questione cross-play oggi 24 ottobre. La situazione si trascina ormai da più di un giorno e, nonostante in tanto quesiti posti dagli utenti allo staff, al momento non si trova ancora la luce alla fine del tunnel. Dunque, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, non abbiamo ancora prese di posizione ufficiali utili per inquadrare al meglio un malfunzionamento che sta creando non pochi disagi a quanto pare.

Alcune dritte sui problemi Call of Duty: Warzone con il cross-play il 24 ottobre

In questi giorni vi abbiamo parlato di alcune novità interessanti per il titolo, ma è chiaro che quanto avvenuto tra venerdì e sabato stia creando non pochi disagi al pubblico. Le informazioni disponibili per i nostri lettori, ve lo anticipo, sono striminzite. Qualche soluzione in rete, a dirla tutta, sta venendo a galla, ma in questi minuti ci sono informazioni solo per chi si ritrova con un PC. Ad esempio, qualora abbiate difficoltà a collegarvi, potete scaricare Touch vpn dal Microsoft Store e collegatevi ad esempio dalla Spagna.

A quel punto, non vi resta altro da fare che avviare Warzone ed invitare i vostri amici o partecipare alle loro partite. Dunque, per parte degli utenti i problemi Call of Duty: Warzone riguardanti il cross-play si possono superare, ma la situazione per forza di cose cambia con le console. Qui, infatti, ogni discorso relativo al mondo VPN diventa per forza di cose più complesso. Al momento, come accennato, non abbiamo repliche ufficiali da parte del team.

Qualora abbiate affrontato in modo efficace i problemi Call of Duty: Warzone con il cross-play di cui tanto si parla ancora oggi 24 ottobre, non esitate a commentare il nostro articolo qui di seguito.