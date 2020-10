Arriverà presto uno smartphone Huawei pieghevole con design a conchiglia? La pubblicazione di un brevetto relativo ad un dispositivo di questo tipo ce lo suggerisce anche se, come sempre, bisogna andare molto cauti su quanto i progetti depositati corrispondano alle vere strategie dei produttori. Sta di fatto che il lancio del device che è approfondito in questo articolo appare di certo plausibile, anche nell’ottica di seguire quanto fatto dal concorrente Android numero uno Samsung.

L’immagine di apertura articolo ci restituisce proprio uno smartphone Huawei pieghevole ma ben diverso dalla gamma già nota Mate X. In effetti il dispositivo non si chiude a libro lungo una cerniera verticale ma piuttosto a conchiglia, in orizzontale. Il risultato è dunque abbastanza simile a quello del Samsung Galaxy Z Flip ma con almeno una grossa differenza di rilievo. Questa è rappresentata da un display secondario anteriore ben visibile quando il dispositivo è piegato.

La fonte LetsGoDigital entrata per prima in possesso del brevetto sottolinea un paio di aspetti fondamentali del futuribile smartphone foldable. Intanto, una volta aperto, il device non evidenzia alcun foro per la fotocamera principale: è plausibile pensare che la componente si trovi sotto il display secondo la progettazione. Ancora, una volta chiuso, lo smartphone Huawei pieghevole presenta il display secondario già citato ma abbastanza piccolo e utile magari solo per rispondere a chiamate, a messaggi e di certo per controllare le notifiche. Più interessante è notare che sul lato destro di quest’ultimo display verrebbe alloggiato un modulo fotocamera importante, con due sensori visibili.

Il brevetto attuale per lo smartphone Huawei pieghevole ci informa pure che il modello in questione garantirebbe il supporto alla rete 5G e la cosa non stupisce di certo. Un modello siffatto dovrebbe essere un po’ più economico del Huawei Mate X e incontrare dunque l’interesse di chi è attratto dalla tecnologia foldable ma con un occhio anche al portafoglio. Staremo a vedere se, nel corso del 2021, al progetto farà seguito l’uscita effettivo dell’esemplare.