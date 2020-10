La serata di ieri è stata particolarmente difficile per gli utenti di FIFA Ultimate Team. Numerose le criticità riscontrate in fase di accesso, con l’impossibilità di prender parte a match adeguatamente fluidi online. Il tutto si è tradotto, nel giro di poco tempo, in un down diffuso alla giocatissima modalità del titolo di Electronic Arts.

L’evento RuleBreakers di FIFA Ultimate Team ha portato non pochi problemi di gestione al team di sviluppo. La mole di utenti collegata a partire dalle 19.00 ha infatti sovraccaricato i server di EA, e le conseguenze all’interno del gioco non sono tardate a palesarsi.

Dalla lentezza nell’apertura dei pacchetti ai rallentamenti generalizzati in fase di gestione della squadra e di matchmaking. Criticità che non hanno risparmiato nessun aspetto della modalità di gioco di FIFA 21. E il team di sviluppo si è visto costretto, in pochissimo tempo, a chiudere momentaneamente l’accesso alle partite online.

Offerta Fifa 21 Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4,...

FIFA Ultimate Team prolungherà la WL?

Una problematica non da poco per FIFA Ultimate Team, considerando il fatto che ieri, venerdì, era anche il primo giorno di FUT Champions Weekend League. Cosa accadrà dunque ora alla competizione del fine settimana?

C’è da tenere in considerazione una moltitudine di fattori per capire quali potranno essere le mosse di Electronic Arts. Certo, da un lato c’è il fatto che le problematiche sono state relative soltanto a una manciata di ore. È pur vero però che le ore serali sono anche quelle maggiormente trafficate, complici gli obblighi lavorativi della giornata di venerdì.

Sembra dunque abbastanza scontato che il team di sviluppo, alla stregua di quanto avvenuto settimana scorsa, proceda a un prolungamento della Weekend League. Che ancora una volta andrebbe quindi a concludersi nella mattinata di martedì. Si andrebbero a tutelare in questo modo anche quei giocatori che ieri non sono riusciti a completare la propria quota giornaliera dei match di FUT Champions che si erano prefissati.

Il tutto non è ancora stato ufficializzato da Electronic Arts, il cui intervento è atteso nella mattinata odierna. Occhio dunque ai canali comunicativi ufficiali della compagnia.