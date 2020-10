Arrivano notizie non propriamente confortanti in queste ore per tutti coloro che stanno aspettando da tempo segnali concreti, in ottica aggiornamento con EMUI 11, per gli utenti che si ritrovano con un Huawei P30 e Mate 20. Nonostante le ultime news raccolte durante il mese di ottobre erano tutto sommato incoraggianti per il pubblico, come vi abbiamo riportato di recente anche sulle nostre pagine, questo sabato arriva una sorta di annuncio che stabilisce una nuova timeline per il pacchetto software.

Quando arriva in Europa EMUI 11 su Huawei P30 e Mate 20

A tal proposito, non posso non riportarvi quanto annunciato da Huawei Central oggi 24 ottobre. Di recente, abbiamo saputo che le due serie Huawei P30 e Mate 20 siano destinate a ricevere a breve l’upgrade con EMUI 11, al punto che recentemente gli utenti hanno visto partire ufficialmente il programma che prevede il reclutamento per la beta in Cina. Tuttavia, pare ci siano rallentamenti per nulla scontati nel resto del mondo e, attualmente, non si capisce cosa stia frenando il produttore asiatico in questo particolare contesto.

Ad esempio, nei mercati al di fuori della Cina, gli utenti che si ritrovano con un Huawei P30 e Mate 20 ancora si chiedo quando riceveranno EMUI 11. O meglio, sarebbe gradita una risposta concreta quantomeno sulle tempistiche dell’avvio del programma beta. Secondo la fonte appena riportata, Huawei lancerà la beta in questione per i vari per Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 e Mate 20 Pro in Europa all’inizio di dicembre 2020. Mentre una versione stabile di EMUI 11 è prevista rispettivamente per febbraio e marzo 2021.

Se le cose dovessero andare così, sicuramente il produttore andrebbe “lungo” rispetto alle previsioni. Non è possibile escludere la possibilità di una versione beta anticipata di EMUI 11 per le serie Huawei P30 e Mate 20. A breve ci saranno informazioni più specifiche riguardanti il programma completo per questi dispositivi.