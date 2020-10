Alessandra Amoroso incoraggia Giulia Sol dopo gli insulti della settimana scorsa, seguiti all’imitazione dell’artista salentina. Nella puntata finale, la concorrente ha imitato Irene Cara forte del suo in bocca al lupo, arrivato con la citazione di Jovanotti.

In difesa di Giulia Sol è intervenuto anche Carlo Conti, che ha ricordato il messaggio d’incoraggiamento scritto per lei da Alessandra Amoroso. Tra i tanti che hanno parlato in suo favore, anche Loretta Goggi: “Ti toglierai un sacco di soddisfazioni perché sei troppo brava!”.

Sull’esibizione di venerdì 16 ottobre, Giulia Sol aveva scritto:

“La mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho cominciato a rivedere migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti. Delle persone mi hanno augurato la morte per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene. È diventata molto pesante”.

La nuova imitazione, quella del 23 ottobre, è stata battezzata dalle parole di Alessandra Amoroso, che ha spazzato via tutti i commenti velenosi di una settimana fa:

“In bocca al lupo Giulia Sol per la puntata di Tale e Quale Show. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria! Per tutti i criticoni della scorsa settimana: ma fatevela una risata! Un abbraccio a Carlo e a tutti i concorrenti!”

La puntata finale di Tale e Quale Show ha ancora consacrato il talento di Pago, che ha dato il meglio di sé con l’imitazione di Bruce Springsteen in Dancing In The Dark. Curiosamente, l’esibizione arriva nel giorno del rilascio del nuovo album del Boss, Letter To You, che ha pubblicato il 23 ottobre con la sua E Street Band.

Dal 30 ottobre, Tale e Quale Show proporrà il Torneo, nel quale gareggeranno i 6 migliori concorrenti di quest’edizione, uniti a quattro nomi scelti tra i migliori della stagione 2019.