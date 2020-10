Molti lo attendono da mesi ma finalmente si muove qualcosa per il bonus INPS 1800 euro. La misura prevista nel decreto Rilancio e voluta dal Governo Conte è rimasta per lungo tempo in sospeso ma ora è possibile inoltrare domanda apposita, almeno da parte di chi ha diritto alla forma di aiuto.

A chi spetta esattamente il bonus INPS 1800 euro? Non a tutti naturalmente ma a quei lavoratori dipendenti e autonomi che durante la pandemia da Covid-19 hanno del tutto cessato, sospeso ma anche ridotto la loro attività e che non hanno beneficiato precedentemente degli aiuti del decreto Cura Italia. Volendo dettagliare proprio la tipologia di lavoratori interessati dall’incentivo, dobbiamo includere gli stagionali, gli intermittenti, gli autonomi occasionali e chi effettua vendite a domicilio.

La somma che verrà percepita in totale di 1800 euro corrisponde alle tre mensilità di marzo, aprile e maggio cumulate insieme ma non concorre alla formazione del reddito. Per inoltrare la domanda del bonus bisognerà sempre passare attraverso il portale dell’Istituto di Previdenza Sociale e accedervi con SPID di livello 2 o superiore, con carta di identità elettronica oppure con Carta Nazonale dei Servizi.

Per usufruire del bonus INPS 1800 euro, naturalmente, i richiedenti non dovranno essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato. Va pure chiarito che i lavoratori stagionali che hanno diritto all’indennità Covid-19 dovranno appartenere a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali. Proprio coloro che in marzo avevano presentato domanda di aiuto, non concessa a causa della non appartenenza alle due categorie appena citate, vedranno presto riesaminata la loro domanda (non dovranno dunque presentare alcuna nuova richiesta).

I tempi di erogazione dell’indennizzo ora dovrebbero essere abbastanza celeri ora, almeno lo si spera. Notizie più dettagliate a tal proposito potranno essere comunicate dalla stessa INPS attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali.