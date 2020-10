Yungblud a Milano nel 2021, la data è quella di sabato 13 novembre e il concerto si terrà al Fabrique.

Per Yungblud sarà l’unica tappa in Italia il prossimo anno nell’ambito del Life On Mars Tour, che seguirà il rilascio del suo nuovo disco di inediti.



I biglietti per il concerto di Yungblud a Milano nel 2021 saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti alla My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 28 ottobre 2020. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 9:00 di venerdì 30 ottobre 2020 sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Il “ribelle pop-punk”, così è stato definito da Rolling Stone, ha in programma un’intera tournée in Europa a supporto del suo ultimo lavoro. Weird! è il titolo del nuovo album di Yungblud, parte integrante della scaletta dell’evento atteso nel 2021 unitamente ai suoi più successi più noti.

“Sono così entusiasta di tornare, è passato troppo tempo! Questi concerti saranno il doppio dell’energia, il doppio dell’emozione, il doppio della passione. Queste sono le location più grandi in cui io abbia mai suonato, quindi aspettativi un grande spettacolo”, ha dichiarato l’artista, entusiasta di annunciare nuovi appuntamenti dal vivo.

I biglietti per la data di Yungblud a Milano nel 2021 saranno in vendita al prezzo di 30 euro + diritti di prevendita per posto unico intero non numerato, in piedi.

Inglese di nascita, Yungblud ha collaborato con molti artisti di spicco come Halsey, Travis Barker, Machine Gun Kelly e Imagine Dragons. Weird! è il titolo del suo secondo album di inediti, disponibile ovunque dal prossimo 4 dicembre 2020 e già anticipato dai singoli Weird!, Strawberry Lipstick, God Save Me, But Don’t Drown Me Out e Cotton Candy, quest’ultimo brano scritto a sostengo della libertà sessuale e del bisogno di celebrare l’amore in tutte le sue forme.

A proposito di Cotton Candy, il cantante aveva dichiarato: “Questa canzone è molto importante per me perché parlo alla mia fan base, che affronta insicurezze sull’interazione sessuale e voglio far loro sapere che va bene essere ESATTAMENTE CHI SONO e avere il diritto di amare incondizionatamente chi vogliono e essere a loro volta amati”.