We Are Who We Are segna un ideale passaggio dalla prima alla seconda metà di stagione con gli episodi Here and Now V e Here and Now VI, in onda su Sky Atlantic il 23 ottobre. [Attenzione, spoiler!] La ricerca dell’identità, tema cruciale della serie, assume una consistenza nuova con il desiderio di Caitlin di scostarsi dalla percezione che gli altri hanno di lei per iniziare invece a dar spazio – non più solo mentale – a un’esplorazione che passi anzitutto dall’aspetto fisico. Metabolizzato l’invito di Fraser a superare una concezione binaria del genere, Caitin si sbarazza di ciò che secondo l’amico la rende ciò che è, quel che tutti gli amano di lei: i capelli.

Radersi, applicarsi dei baffi finti, indossare abiti maschili e uscire con l’italiana Giulia è ciò che sente di aver bisogno di fare per cominciare a somigliare un po’ di più all’idea che ha di sé. Poco importa che Fraser le faccia notare che essere maschi non significa soltanto saper sparare, far pipì stando in piedi o avere pessimi baffi. Caitlin ha bisogno di sperimentare le differenze fra l’immagine che ritrova sullo specchio e quella che invece sente formarsi dentro di sé. Per questo non riesce ad accettare che Giulia capisca di avere a che fare con una ragazza e sia comunque disposta a continuare a frequentare Caitlin, se non Harper.

La questione dell’identità – la propria, e la percezione di quella altrui – diventa più rilevante ogni giorno che passa per l’intera famiglia Poythress. A Jenny stanno sempre più stretti i panni di moglie e madre, e fatica a tenere a bada il risentimento verso un marito che le aveva promesso di esserci sempre e dal quale avverte invece un’incolmabile distanza. Richard, dal canto suo, fa i conti con un ambiente del quale si sente parte integrante, ma di cui fatica ad accettare di non avere il completo controllo. Alla distanza dalla moglie si somma quella dai figli, in particolare da Caitlin, non più la sua bambina ma un’adolescente scostante che fatica a riconoscere. Danny, infine, sente crescere sempre più l’alienazione dalla famiglia e dalla microsocietà che lo circonda, e il suo modo di ancorarsi a qualcosa di reale – probabilmente il legame con un padre che non ha – è avvicinarsi alla lingua araba e alla religione musulmana.

Il legame di We Are Who We Are con la realtà diventa evidente sul finire del sesto episodio, in cui l’America geografica sconfina negli Stati Uniti in miniatura racchiusi nella base militare. Un’atmosfera greve, di sconcerto e inquietudine, si diffonde con la proclamazione della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2016 e l’ammissione della sconfitta da parte di Hillary Clinton. L’invito della candidata ai giovani è quello di non smettere mai di credere che valga la pena lottare per quel che è giusto.

Per quanto non si possa essere certi del valore attribuito da Luca Guadagnino a questo doloroso inserto di realtà, è facile immaginare che attraverso le parole di Clinton voglia trasmettere ai giovani un invito all’attivismo, all’ampliamento di orizzonti che, in un momento storico così complesso e potenzialmente problematico, non possono limitarsi a vicende personali o di corto respiro. Nel farlo non rinuncia tuttavia a uno sguardo carico di tatto e compassione: l’adolescenza è e resta, in We Are Who We Are, una fase cruciale della vita di ognuno, degna di rispetto e considerazione.

Gli episodi di We Are Who We Are vanno in onda su Sky Atlantic dalle 21.15 e sono disponibili in streaming su NOW TV.