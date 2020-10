Vincenzo De Luca vuole chiudere la Campania a partire da lunedì 26 ottobre: almeno questo è quanto trapela dal suo profilo Facebook ufficiale. Il governatore ritiene indispensabile passare subito al lockdown in quanto i dati attuali sul contagio non consentono di proseguire con provvedimenti parziali, a suo giudizio poco efficaci per contenere la curva epidemiologica. Vincenzo De Luca fa sapere che è necessario chiudere tutto, ad eccezione delle attività che producono e movimentano beni di prima categoria, come nel caso dell’agricoltura, dell’industria, dell’edilizia, dei trasporti e del settore agro-alimentare. Per il resto, bisognerà bloccare la viabilità tra regioni e comuni (oltre all’impossibilità già vigente di spostarsi dalla propria provincia di residenza).

Vincenzo De Luca non vede altre misure possibili per contenere l’ondata dei contagi che purtroppo sta investendo con grande ferocia la Campania, costringendolo ad optare per il lockdown, che finora si è cercato di scongiurare in ogni modo possibile per fare salve le attività commerciali e permettere ai lavoratori di continuare a prestare servizio per il proprio sostentamento. Una decisione che farà discutere parecchio, generando molto malumore tra la popolazione campana, ma che probabilmente proprio non è possibile evitare per fare fronte a quella che è tornata ad essere un’emergenza sanitaria a tutti gli effetti dopo la calma apparente della parentesi estiva.

Una situazione quasi surreale, ma che in molti si aspettavano: indipendentemente da cosa deciderà l’esecutivo, sembra proprio che la Campania procederà verso il lockdown totale, tranne che per quelle attività ritenute indispensabili per il vivere quotidiano. A torto o a ragione, la decisione, almeno per adesso, sembra essere questa. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la situazione, e come deciderà di procedere Vincenzo De Luca (fermo restando che resterà certamente valido il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da oggi 23 ottobre).