Se lo Xiaomi Mi 10T 5G è lo smartphone più economico del produttore cinese lo stesso possiamo dire del Samsung Galaxy A42 5G per il colosso di Seul. Il device sarà reso disponibile per la fine del mese sul mercato italiano, come annunciato da ‘Samsung Newsroom Italia‘. Partiamo col dire che il telefono include uno schermo SuperAMOLED HD+ da 6.6 pollici, Infinity-U con notch a goccia.

Il processore che muove i fili del Samsung Galaxy A42 5G è il Qualcomm Snapdragon 750G (2 core @ 2,2 GHz + 6 core @ 1,8 GHz), con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore del Samsung Galaxy A42 5G sarà quadrupla, con un sensore principale da 48MP (apertura f/1.8), un grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), un sensore macro da 5MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 5MP (apertura f/2.4). La fotocamera anteriore del telefono corrisponde ad un sensore da 20MP con apertura f/2.2. Non manca il supporto 5G, che fa di questo modello un terminale da non perdere. La batteria del Samsung Galaxy A42 5G include una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W. Le dimensioni generali del dispositivo ammonta a 164,4 x 75,9 x 8,6mm, distribuite in un peso di 193 gr.

Il Samsung Galaxy A42 5G monta anche il lettore di impronte digitali sul display, la ricarica rapida USB Type-C ed il supporto a Samsung Pay (che ricordiamo consentire l’effettuazione di pagamenti elettronici attraverso l’uso dell’NFC). Non sono ancora stati resi noti il prezzo di vendita e la data di effettiva disponibilità in Italia del Samsung Galaxy A42 5G, ma, come detto sopra, ne sapremo sicuramente di più per la fine del mese di ottobre. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti è a vostra disposizione.