Ci sono alcune indicazioni interessanti che oggi 23 ottobre non possiamo non prendere in esame per il mondo dei Samsung Galaxy, soprattutto in riferimento a coloro che in questi anni hanno lamentato spesso e volentieri il fatto di ricevere chiamate indesiderate. A quanto pare, infatti, il produttore coreano si appresta a lanciare sul mercato una nuova funzione con la quale dovremmo risolvere una volta per tutte il problema. Almeno stando alle informazioni che ho avuto modo di raccogliere per voi questa mattina.

Una funzione per salutare le chiamate indesiderate sui Samsung Galaxy

Senza girarci troppo intorno, vi anticipo che sarà necessario aver installato quantomeno One UI 2.5 sui vostri Samsung Galaxy, nel caso in cui doveste essere interessati alla funzione in questione. Dunque, mentre lo sviluppo software per il colosso asiatico si concentra soprattutto sul versante One UI 3.0, come del resto abbiamo avuto modo di notare pochi giorni fa con il nostro ultimo bollettino sul tema, stamane bisogna fare mezzo passo indietro per inquadrare al meglio un’altra questione.

Si tratta fondamentalmente dell’estensione del supporto per Google Duplex su alcuni Samsung Galaxy. La funzione, per chi non lo sapesse, ha il grande merito di bloccare sul nascere le chiamate in entrata dai numeri pre-etichettati come spam, o quelle che giungono dai call center. Fondamentale, in questo senso, il contributo di Hiya, una società di rilevamento proprio di chiamate spam. Ora, a quanto pare, il team sta estendendo il servizio per bloccare automaticamente quelle stesse chiamate sui dispositivi che eseguono il software One UI 2.5.

Attualmente, solo la serie Note 20 e Z Fold 2 hanno la One UI 2.5 preinstallata. Altri dispositivi che vanno dalla serie Galaxy S20 alla serie Galaxy S9 e alla serie Galaxy Note 10 riceveranno questo aggiornamento in seguito. Samsung dovrebbe anche implementare questo aggiornamento per un paio di telefoni della serie A, inclusi l’A71 e l’A51. Insomma, svariati Samsung Galaxy verranno coinvolti in questo discorso tra non molto.