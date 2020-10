L’AppGallery per smartphone Huawei e Honor si arricchisce di applicazioni, includendo sempre più soluzioni del tutto uguali a quelle dell’alter ego Play Store. Poi accade anche che proprio lo store alternativo presenti delle esclusive speciali come quella appena lanciata per il tool ILMeteo.it per conoscere le previsioni del tempo e non solo.

Tutti conoscono l’app IL Meteo.it e a qualcuno, almeno fino ad oggi, è potuta mancare proprio sull’AppGallery di Huawei. Dal 23 ottobre tuttavia la divisione Huawei Italia conferma la sua inclusione sullo store a bordo dei più recenti smartphone del brand. Chi ha i Huawei Mobile Services sul suo smartphone al posto del Google Services, non dovrà rinunciare più allo strumento. Si potrà dunque procedere dopo il download alla consultazione delle previsioni meteo, con le probabilità di pioggia in una determinata giornata o quelle relative alla presenza di nebbia, vento o altro fenomeno atmosferico. Fin qui tutto nella norma ma la novità risiede nel fatto che saranno previste anche nuovi dettagli sulla qualità dell’aria attuale e prevista in un determinato momento.

Le informazioni aggiuntive sulla qualità dell’aria effettiva saranno molto utile, di certo, nelle grandi città italiane, quelle maggiormente sottoposte alla presenza di smog. La versione dell’app ILMeteo.it per ora disponibile soltanto per l’AppGallery e non sul Play Store fornirà un giudizio sull’aria nella specifica zona in cui ci si trova (attraverso il relativo servizio di localizzazione). L’ambiente verrà valutato con valori che vanno dall’ “ottimo” al “pessimo”. Dopo aver specificato il dato per la città di appartenenza (ad esempio Milano) sarà pure anche fornita una cartina con i dettagli sulla qualità dell’aria dell’intera regione, colorata in fasce di diverso colore, sulla base dei risultati appena raccolti.

L’esclusività della funzione dell’app ILMeto.it sarà di certo momentanea, per un lasso momentaneo non meglio specificato. Gli utenti italiani ne saranno di certo felici.