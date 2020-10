Il concerto di Dua Lipa a Milano programmato per il 2021 slitta ancora. Inizialmente la data era fissata per il 14 febbraio 2021 ma in osservanza delle normative per l’emergenza pandemia l’intero Future Nostalgia Tour è stato ulteriormente rimandato. Per questo lo show previsto al Mediolanum Forum di Assago sarà recuperato il 12 ottobre 2021.

Tutti i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per la nuova data. Il Future Nostalgia Tour promuove sul palco l’ultimo disco in studio della cantautrice britannica, forte di successi come Break My Heart ma soprattutto della nuova spinta emozionale dell’artista. Dua Lipa, infatti, in Future Nostalgia ha voluto sperimentare l’uscita dalla zona di comfort con un approccio più classico al pop.

L’artista, infatti, ha riferito che lo stile dell’album è vicino al suo sound preferito. In Break My Heart, per esempio, contiene un campionamento della storica hit Need You Tonight degli INXS, un tributo confermato dai credits del brano in cui compaiono anche Michael Hutchence e Andrew Farriss, membri e compositori della band australiana.

Future Nostalgia è il secondo album in studio della carriera artistica di Dua Lipa, rilasciato 3 anni dopo il disco di debutto Dua Lipa. L’album, inoltre, è uscito anche in versione remix con il titolo Club Future Nostalgia il 28 agosto 2020 con un ospiti d’eccezione: dalle Blackpink per Kiss And Make Up a Gwen Stefani per Physical, ma soprattutto Madonna e Missy Elliott nel remix di Levitating con un arrangiamento curato da The Blessed Madonna.

Oggi Dua Lipa è una delle popstar più amate della scena internazionale, nonostante abbia firmato solamente due album in studio. Le nuove date del Future Nostalgia Tour partiranno da Liverpool il 10 settembre e termineranno a Madrid il 17 ottobre. Il concerto di Dua Lipa a Milano è uno degli eventi più attesi del 2021, e nel frattempo la cantautrice britannica potrebbe dispensare altre sorprese o nuove collaborazioni.