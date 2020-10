Patti Smith canta per le strade di New York e il video diventa virale. La Sacerdotessa del Rock ha voluto invitare la popolazione al voto, interpretando uno dei suoi brani più famosi. Con People Have The Power, Patti Smith ha messo l’accento sull’importanza di presentarsi alle urne.

Le elezioni sono sempre più vicine e molti artisti, a loro modo, sono intervenuti per sensibilizzare la popolazione, chiamata al voto nel bel mezzo della pandemia mondiale. Il brano è scritto più di 30 anni fa e rimarca l’impegno sociale dell’artista e tutto ciò in cui ha sempre creduto e che ha riportato in musica.

Patti Smith è stata spesso testimone del suo impegno sociale, che spesso ha svolto al fianco di sua figlia Jesse Paris Smith nell’associazione Pathway To Paris. People Have The Power è stata anche la colonna sonora del sesto anniversario della Fondazione, per la quale la Smith aveva realizzato una nuova versione con l’accompagnamento della figlia e di altri artisti sparsi per il mondo nei quali si contano Joan Baez, Ben Harper, Cyndi Lauper, Michael Stipe, Stella McCartney, Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo.

L’artista aveva rimarcato la sua dedizione per i problemi climatici con la partecipazione all’Earth Day dello scorso aprile, che aveva organizzato la Fondazione di Paris.

Dal punto di vista musicale, Patti Smith viene dal rilascio dell’album Soundwalk Collective, pubblicato a settembre.

Patti Smith è stata spesso in Italia per tenere concerti legati al suo repertorio, anche in compagnia di sua figlia. Come tutti gli artisti mondiali, anche Patti Smith è ferma a prima della quarantena. Il mondo degli spettacoli dal vivo è fermo da mesi, in attesa che la pandemia mondiale allenti la sua morsa e consenta agli artisti di tornare sul palco. L’emergenza sanitaria non ha però fermato le elezioni americane, con Donald Trump e Joe Biden in lizza per la stanza ovale.