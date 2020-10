Nina Dobrev incinta di Shaun White? In queste ore serpeggia questo dubbio sui social per via di una serie di indizi che in molti hanno notato soprattutto coloro che la seguono assiduamente su Instagram tra avventure mozzafiato, salti nel vuoto, vacanze e video spericolati. Da un po’ molte cose non si vedono più magari sarà colpa delle limitazioni e della pandemia in corso, ma potrebbe essere anche a causa di una gravidanza che la star di The Vampire Diaries sta nascondendo molto bene come altre colleghe hanno fatto prima di lei in questi mesi.

Ma quali sarebbero questi indizi? Molte foto a mezzo busto, alcune con il pancino ben coperto, molti scatti fatti sul divano o a letto (un miracolo che stia ferma con tutto quello a cui ci ha abituato) e poi il maxi cappotto con il quale è stata immortalata, tutto questo potrebbe nascondere una gravidanza?

Complice questo periodo di limitazioni, Nina Dobrev potrebbe benissimo nascondere il suo pancino ad occhi indiscreti e anche sui social perché chi la conosce bene sa quanto tenga alla sua privacy. E Shaun White? Al momento sembra che sia molto impegnato con gare e allenamenti (lui è campione olimpico nella specialità halfpipe di snowboard), mentre lei dovrebbe essere tornata in Canada, a casa. Tutti questi indizi messi insieme fanno una prova? Davvero Nina Dobrev è incinta del suo primo figlio o sta solo ricaricando le pile prima di tornare sul set?

Proprio nei giorni scorsi alcuni fan hanno iniziato a sognare il ritorno insieme dei Nian, ovvero la coppia formata proprio da Nina Dobrev e Ian Somerhalder. L’attore si sta comportando in modo strano sui social e tra like scomparsi e strane foto, in molti sono pronti a scommettere che il matrimonio con la sua Nikki Reed sia ormai al capolinea. Un altro strano scherzo del destino?