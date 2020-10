Indicazioni estremamente interessanti quelle che arrivano in queste ore per quanto riguarda MeeTime, una funzione che in questo periodo storico così particolare, caratterizzato dal Covid, potrebbe dare un ottimo supporto agli smartphone Huawei. Situazione da analizzare oggi 23 ottobre con grande attenzione, dopo il bollettino che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni mesi fa sulle nostre pagine, in modo tale che tutti sappiano come stiano evolvendo le cose su un plus particolarmente interessante.

Arriva MeeTime per Huawei in più di dieci Paesi

Come riporta Huawei Update, più in particolare, l’app MeeTime è ora disponibile in 12 Paesi. Questo, almeno l’annuncio che è stato ufficializzato durante l’evento di lancio della serie Huawei Mate 40. MeeTime ha il merito di supportare una videochiamata 1080p e offre un’elevata sensibilità contro la scarsa illuminazione, oltre ad interessanti funzionalità di condivisione dello schermo. Insomma, un valore aggiunto cruciale per tutti coloro che con il proprio smartphone sono soliti effettuare videochiamate.

Di seguito, possiamo analizzare più da vicino l’elenco dei Paesi che rientrano in questo discorso, secondo quanto è stato riportato dal produttore cinese. Stiamo parlando di Francia, Germania, Italia, Indonesia, Malaysia, Filippine, Polonia, Saudi Arabia, Singapore, Sud Africa, Spagna e Tailandia. Dunque, una svolta quella di MeeTime che coinvolge anche la nostra nazione e che a stretto giro potrebbe includere anche altre realtà. Staremo a vedere se questo avverrà entro la fine del 2020.

Inutile dire che MeeTime, nel malaugurato caso in cui dovessimo fare i conti con il lockdown a causa della seconda ondata di contagi da Covid, potrebbe garantire un valore aggiunto cruciale agli utenti Huawei. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire le prossime mosse del brand asiatico a proposito di una funzione invocata da tanti utenti in questi mesi. Che ne pensate di questa decisione?