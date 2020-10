Mario Balotelli al Grande Fratello Vip 2020 per Enock e non solo. Il campione a quanto pare ha del tempo libero e ha deciso di passarlo, almeno questa sera, in tv insieme al fratello protagonista di questo primo mese di programma. Il giovane calciatore ha avuto modo di litigare e di sentirsi offeso da alcune parole rivolte a suo fratello da parte di Antonella Elia in primis che lo ha accusato di essersi unito al brando e di essere pilotato anche nelle nomination. A quell’accusa hanno già risposto entrambi i fratelli ma sembra proprio che questa sera ci sarà la resa dei conti finale.

Ma questo non sarà l’unico tema della puntata di oggi, 23 ottobre, del Grande Fratello Vip 2020 perché le anticipazioni parlano ancora della storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Dopo il recente gelo, nei giorni scorsi è di nuova arrivata un’altra ondata di umanità da parte della showgirl calabrese che si è sciolta in lacrime tra le braccia dell’ex velino giurando di non averlo usato e di volersi vivere questi ultimi istanti senza alcun freno. Sarà solo una questione di nomination o c’è davvero qualcosa che li unisce?

Altro capitolo di questo Grande Fratello Vip 2020 sarà Dayane Mello. La modella rischia l’eliminazione contro colossi come Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta, ma prima di uscire questa sera Alfonso Signorini racconterà la sua drammatica e commovente storia. Ci sarà una sorpresa da parte da parte della sua bambina o di qualcuno che le vuole bene o sarà servito per lei un altro scontro magari proprio con Balotelli?

Sullo sfondo nuove liti tra le regine della casa con Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci pronte a schierarsi dalla parte di Matilde Brandi contro Stefania Orlando. Le tre finiranno ancora col discutere? Siamo sicuri di sì ma la ciliegina sulla torta sarà una sorpresa per Andrea Zelletta che, a quanto pare, si troverà faccia a faccia con Alice Fabbrica, l’influencer che continua a dire che lui la cerca da anni e che sicuramente tra loro potrebbe esserci qualcosa se solo lei volesse.