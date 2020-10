Da giorni ormai si parla di un potenziale lockdown nazionale attraverso una notizia effettivamente reale, come la mancata possibilità di prenotare corse Italo e Trenitalia dal 13 dicembre all’interno dei rispettivi siti. Una bufala dietro tutto questo, però, c’è e si concentra sulla visione “complottista” della situazione. Non sono pochi, infatti, gli italiani che vedono dietro questa situazione la decisione di voler chiudere nuovamente il Paese, come avvenuto a marzo, a prescindere dall’andamento della curva dei contagi.

Italia in lockdown il 13 dicembre con indizi da Trenitalia: è una bufala

La questione è semplice. Al momento non si possono prenotare corse Italo e Trenitalia in quanto gli orari invernali verranno ufficializzati solo nello scorcio iniziale di quel mese. Un chiarimento ufficiale è arrivato anche dall’azienda, nel tentativo di smontare sul nasce le tesi che si stanno creando dietro alla fatidica data del 13 dicembre. Potete consultarla all’interno del sito di Ferrovie dello Stato. Allo stesso tempo, fonti interne all’azienda stanno iniziando a rispondere anche attraverso i canali social ai quesiti di utenti che vanno proprio in quella direzione:

“Il nuovo orario invernale sarà attivo da dicembre e le tratte sono caricate progressivamente. Ti suggerisco di continuare a consultare il sito o di riscriverci prossimamente per avere informazioni“.

Attenzione, però, perché se da un lato è vero che il dato giunto dai siti Italo e Trenitalia non comporti necessariamente il fatto che il 13 dicembre 2020 l’Italia sia necessariamente in lockdown, allo stesso tempo le cose potrebbero cambiare nel giro di pochi giorni. Basti pensare che questo venerdì il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha praticamente preannunciato la chiusura delle attività nella regione per trenta o quaranta giorni, come vi abbiamo riportato poco fa.

Dunque, se sarà lockdown, l’indizio non sarà certo quello di Trenitalia ed Italo, con corse non disponibili il 13 dicembre. Sperando che il governo non sia costretto ad arrivare a tanto.