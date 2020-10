Continua l’appuntamento con The Rookie 2 su Rai2, la serie crime con protagonista Nathan Fillion di Castle. Stasera, venerdì 23 ottobre, andrà in onda un nuovo episodio in chiaro e in prima assoluta. La programmazione della serie proseguirà fino alla fine di novembre, quando andrà in onda il finale di stagione. Andiamo alle anticipazioni del 23 ottobre.

Stasera va in onda l’episodio 2×13 dal titolo Giornata di verifica, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nolan riceve alcune notizie che potrebbero cambiargli la vita così invita Grace nella sua nuova cucina del tutto rimodernata. Nel frattempo, ogni unità del distretto deve sottoporsi a un test di verifica su dei casi dormiente nella speranza di poter scoprire nuovi indizi.

The Rookie 2 torna su Rai2 venerdì 30 ottobre con l’episodio 2×14 dal titolo Danni collaterali. Ecco la sinossi:

Gli agenti Nolan e Harper indagano su un omicidio che potrebbe avere delle implicazioni a livello di sicurezza nazionale, mentre l’agente Bradford deve confrontarsi con il suo passato quando la sua strada si intreccia con quella di un veterano rimasto senza casa.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion (l’interprete di Rick Castle nella serie tv Castle) nel ruolo del protagonista John Nolan; Alyssa Diaz è l’agenteAngela Lopez; Richard T. Jones è il sergente Wade Grey; Titus Makin è l’agente Jackson West; Melissa O’Neil è l’agente Lucy Chen; Eric Winter è l’agente Tim Bradford; e Mekia Cox nei panni dell’agente Nyla Harper, new entry di stagione.

La serie è stata rinnovata per una terza stagione lo scorso maggio. A causa della pandemia di Covid-19, l’inizio delle riprese è slittato dall’estate all’autunno. Per questo motivo, la ABC ha deciso di rimandare il debutto di The Rookie 3 a data ancora da destinarsi, annunciando invece le première delle altre sue serie tv (tra cui Grey’s Anatomy 17 e Station 19 4). Tra le tematiche affrontate nella terza stagione c’è sicuramente la brutalità della polizia, perpetrata nelle strade americane dopo le proteste per il Black Lives Matter.

The Rookie 2 e Nathan Fillion vi aspettano stasera su Rai2 a partire dalle 22:10, dopo la messa in onda di NCIS 17 in prima assoluta.