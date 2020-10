Ora che Apple ha finalmente alzato il sipario su iPhone 12 e tutte le sue varianti, per molti potrebbe essere arrivato il momento giusto per ponderare l’acquisto di un “vecchio” iPhone 11. D’altronde, con i preordini aperti per portarsi a casa uno degli smartphone della nuova gamma, è fisiologico che i modelli precedenti vadano a calare di prezzo, sia per gli acquisti nei negozi fisici che per quelli online.

Non a caso, nelle ultime ore Amazon ha riservato importanti tagli di prezzo per i melafonini dell’attuale generazione, andando ad abbattere decisamente i costi rispetto a quelli precedenti di listino. Le promozioni, per altro, interessano sia iPhone 11 base che le versioni Pro e Pro Max, per quelli che di fatto sono i prezzi più bassi di sempre mai visti sulle pagine del colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos.

Senza ulteriori indugi, su Amazon troviamo allora iPhone 11 con memoria interna da 64 GB al prezzo di 651 euro, rispetto ai tradizionali 749 euro di listino. Sulla scheda del prodotto troverete segnato il prezzo di 700 euro, ma una volta inserito lo smartphone nel carrello vedrete che sarà subito applicato un ulteriore sconto pari a 41 euro. Il risparmio diviene così considerevole, per quello che pare decisamente un affare per tutti coloro che vorrebbero saltare nell’universo mobile del gigante di Cupertino. Proseguendo nelle promozioni, sempre sul portale italiano di Amazon troviamo in sconto anche iPhone 11 Pro. La variante da 64 GB è prezzata a 899 euro, mentre quella da 256 GB passa a 1098 euro.

Per il momento è calato anche il prezzo di iPhone 11 Pro Max, che su Amazon è in vendita a 976 per quanto riguarda il modello da 64 GB di memoria. Quello da 256 GB è invece proposto al prezzo di 1198 euro.

Come se non bastasse, c’è la possibilità di acquistare gli smartphone di Apple con pagamento a rate, sfruttando i finanziamenti online di Cofidis. Amazon prevede anche la spedizione gratuita entro lunedì 26 ottobre per tutti coloro che ordinano nelle prossime ore.