L’attesa per Don Matteo 13, confermata la scorsa primavera, si fa estenuante. Per ingannare i tempi lunghi, è in arrivo un libro che raccoglie le indagini “più emozionanti” del parroco interpretato da Terence Hill.

Da vent’anni in sella alla sua bicicletta, il prete detective più amato della televisione approda anche in libreria e negli store digitali a partire da questa settimana. Il romanzo si chiama Don Matteo – Le mie indagini più emozionanti ed è tratto dalla celebre fiction di Rai1. Edito da Rai Libri, queste pagine raccolgono tre casi che garantiscono di incollare il lettore dal primo all’ultimo, per una lettura tutta d’un fiato.

Le regole di base per un buon detective e per un buon prete sono le stesse: ascoltare e prestare attenzione. Solo così si arriva alla verità, nella vita come nei libri gialli. Possono sembrare letture leggere e, a volte lo sono, ma c’è dentro anche tanta umanità, c’è tutto il dramma di scelte sbagliate e la speranza di poter costruire qualcosa sulle macerie che ci si è lasciati dietro.

Il progetto è lanciato da Matilde e Luca Bernabei, rispettivamente Presidente e AD Lux Vide, casa di produzione della fiction, che all’Ansa hanno dichiarato: “Ciò che rende straordinario Don Matteo è che è un detective dell’anima. Non cerca semplicemente un colpevole da arrestare ma una persona da salvare. Per questo l’Italia lo ama e amerà questo libro”.

Don Matteo va in onda dal 2000 sulla rete ammiraglia, raccogliendo, anno dopo anno, milioni di spettatori. Grazie al suo lato umano e una grande intuizione, che aspira a trovare il buono in ognuno, anche negli assassini, Don Matteo riesce a risolvere i casi più complicati. Nelle sue indagini è affiancato dalla sua immancabile spalla, il Maresciallo Cecchino (interpretato da vent’anni da Nino Frassica).

Non è la prima volta che le avventure del prete detective sbarcano sugli scaffali della libreria. Nel 2002 le Edizioni San Paolo pubblicarono il libro Don Matteo: La strategia dello scorpione – La rosa antica, un romanzo scritto dalla sceneggiatrice della fiction Alessandra Caneva, che è trasposizione letteraria dei due episodi omonimi della prima stagione. Nel 2004, invece, il settimanale Il Giornalino ha pubblicato delle strisce a fumetti ispirate alla fiction. La scorsa estate, infine, con La Gazzetta dello Sport sono stati resi disponibili I gialli di Don Matteo, una raccolta di 20 volumi che ricopriva le intere narrazioni dell’undicesima e dodicesima stagione.

Per quanto riguarda Don Matteo 13, il primo ciak è previsto in primavera 2021 con la messa in onda al 2022. Non si hanno ancora notizie sulla trama o sul cast, ma Terence Hill ha dichiarato che gli piacerebbe adottare il format di Montalbano.