Il nuovo album di Miley Cyrus è Plastic Hearts. L’artista ha finalmente sciolto le riserve sul suo ritorno musicale che è atteso per li 27 novembre. Nel disco, sarà presente il brano Midnight Sky e le cover che ha messo a disposizione nei giorni scorsi, da Heart Of Glass dei Blondie a Zombie dei Cranberries.

L’annuncio del nuovo album è arrivato in una maniera insolita. L’artista ha infatti scritto una lettera indirizzata ai suoi fan, nella quale ha spiegato come sia nato il contenuto nel naturale erede di Younger Now, che ha pubblicato nel 2017, rivelando di aver iniziato a lavorare a questo album due anni fa.

“Pensavo di aver capito tutto. Non solo il disco, le sue canzoni/suoni, ma tutta la mia fo*tuta vita. Nessuno controlla un ego come la vita stessa. Proprio quando pensavo che il corpo del lavoro fosse finito, tutto è stato cancellato, inclusa la maggior parte della rilevanza che avevo dato alla musica, perché tutto era cambiato”.

L’artista ha perso la sua casa in California nel 2018 a causa di una serie di incendi che hanno distrutto la sua abitazione: “La natura ha fatto quello che ora vedo come un favore e ha distrutto ciò che non potevo lasciare andare per me stessa. Ho perso la mia casa in un incendio ma mi sono ritrovata tra le sue ceneri”.

Il progetto, poi andato letteralmente in cenere, prevedeva una serie di EP di cui si sono perse le tracce. Il suo percorso è quindi virato su un album, che rilascerà in tutto il mondo il 27 novembre. L’inizio della breve era già conclusa era stata She Is Coming, che aveva destinato al mercato nel 2019.

Nei giorni scorsi, si erano rincorse le voci di un possibile album di cover dei Metallica, unite a quelle di una serie di avvistamenti di alieni che l’artista ha anche raccontato.