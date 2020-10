Sono banali i motivi della multa a Emma comminata dalla Municipale di Roma. La notizia, che è stata riportata da Oggi, parla di un verbale per sosta vietata per il quale non si potrebbe presentare ricorso.

Sembra che Emma abbia avuto una certa fretta di parcheggiare il motorino nel centro della Capitale, lasciandolo in un posto che non era consentito. I Vigili hanno fatto immediatamente il loro dovere, lasciando l’avviso sul mezzo poi recuperato da Emma.

In queste settimane, Emma è impegnata con la nuova edizione di X Factor, nel quale ha appena formato la sua squadra in vista dei live. L’artista è anche al debutto sul banco dei giudici, che condivide con Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Sul fronte musicale, Emma è tornata in radio attraverso la collaborazione con Gianni Bismark in C’Hai Ragione Tu. Il brano è inserito nella versione estesa di Nati Diversi: L’Ultima Cena, che Bismark ha rilasciato dal 9 ottobre. L’artista aveva anche raccontato la genesi del brano che ha concepito con Franco126 subito dopo il periodo della quarantena.

Come solista, Emma viene dalla pubblicazione di Latina, brano che hanno scritto per lei Davide Petrella, Dardust e Calcutta. I tre artisti avevano deciso di donarglielo per il suo compleanno, ma il rilascio ufficiale è avvenuto alla fine di agosto.

I concerti 2020 sono stati rimandati in blocco al 2021, a causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito lo svolgimento degli eventi dal vivo. L’artista avrebbe dovuto tenere un concerto anche all’Arena di Verona, che ha rimandato al 2021 insieme ai live nei palasport.

I lavori per il nuovo album sono già iniziati, ma i contorni del suo prossimo progetto sono ancora avvolti nel mistero. Il primo assaggio delle novità è stato concesso con il rilascio di Latina, che ha destinato alle radio dalla fine di agosto prima dell’inizio della nuova edizione di X Factor.