Sta arrivando anche il bonus INPS 1800 euro per i lavoratori (dipendenti, ma anche autonomi) in maggiore difficoltà a causa della crisi generata dal Coronavirus. Come riportato da ‘it.finance.yahoo.com‘, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha elaborato una circolare (29 maggio 2020, n.67) dove sono indicate le modalità di richiesta e le categorie non incluse o comunque in conflitto con la domanda del bonus INPS 1800 euro. Le classi che potranno inoltrare la domanda per la risorsa sono i lavoratori stagionali, intermittenti ed autonomi occasionali senza P.IVA e non iscritti ad ulteriori forme previdenziali, e che, infine, dovranno aver concluso, diminuito o sospeso la propria attività o rapporto lavorativo e non aver avuto prima accesso ai benefit previsti dal Decreto Cura Italia (600 euro al mese per marzo, aprile e maggio, per una somma complessiva di 1800 euro).

Vi state chiedendo come fare domanda del bonus INPS 1800 euro? La richiesta dovrà essere inoltrata online attraverso il portale preposto identificandosi con il proprio SPID (il nuovo ‘Sistema Pubblico di Identità Digitale’ ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati che aderiscono nei propri portali), rilasciato anche gratuitamente (a seconda delle modalità di registrazione che prevedono, tra le altre, il riconoscimento di persona o da remoto via webcam o tramite firma digitale, come pure il passaggio in alcune tabaccherie autorizzate previo caricamento dei propri documenti) da alcuni provider, tra cui Poste Italiane (ricordiamo che lo SPID è divenuto obbligatorio dal 1 ottobre, anche per accedere al portale dell’INPS, sempre che non si abbia già a disposizione il PIN, che resterà valido ancora per qualche tempo prima di essere mandato in pensione).

Sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione ‘Covid-19: tutti i servizi dell’Inps‘, potrete accedere direttamente a tutte le misure previste sotto forma di bonus per i cittadini. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.