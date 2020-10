Il mondo degli RPG si appresta ad accogliere tra le sue fila un grande esponente, che risponde al nome di Godfall. Una produzione che si preannuncia da ormai diverso tempo di quelle importanti. Stiamo d’altronde parlando di una delle grandi esclusive che accompagneranno al lancio sugli scaffali la console di prossima generazione marchiata Sony, PS5. E le aspettative non possono che schizzare subito alle stelle.

Una pressione che gli sviluppatori stanno canalizzando nel verso giusto. La mole di contenuti condivisa con la community dei videogiocatori è notevole, sebbene andasse gestita meglio. Troppo lo spazio dato agli elementi di gameplay inerenti il combattimento, e troppo poco tutti quelli legati alla crescita e allo sviluppo del personaggio. Almeno finora.

Novità Godfall, il focus sul cuore pulsante dell’esperienza

Cambio di rotta nelle ultime ore da parte dei ragazzi di Counterplay Games, che ha corretto il tiro con l’ultimo filmato condiviso in rete, in collaborazione con IGN. Il focus è stato infatti (finalmente, aggiungeremmo, ndr) su quello che, in un titolo di questo genere, può essere considerato a mani basse il cuore pulsante dell’esperienza ludica.

Parliamo del sistema di progressione, oltre che degli aspetti legati al loot. In Godfall questi ultimi saranno cruciali tanto in termini di personalizzazione visiva quanto dell’impatto che avranno sulla giocabilità vera e propria.

Il lavoro del team di sviluppo è stato infatti direzionato in modo che ogni modifica apportato alla build del proprio alter ego digitale avesse ripercussioni pratiche e immediate sul gameplay. Un dettaglio non da poco, che di certo verrà ampiamente apprezzato da tutti quei videogiocatori un po’ smanettoni, che amano giocare con gli oggetti a disposizione nell’inventario.

Nulla vuole essere lasciato al caso in questa prima e maestosa esperienza ludica votata alla next gen di casa Sony. Con Godfall per PS5 si aprirà infatti il ciclo delle esclusive, e il primo passo è sempre molto importante. Ricordiamo che il titolo è atteso per l’uscita sul mercato videoludico a partire dal 12 novembre.

