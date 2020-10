Ottime notizie giungono dall’estero per la beta EMUI 11 sui Huawei P30 e P30 Pro. Gli ex top di gamma da tempo attendono il via alla sperimentazione della nuova interfaccia software del produttore cinese e ora il programma sarebbe ad un vero e proprio punto di svolta. La grossa novità, per il momento, riguarda la Cina e nessun altro paese del mondo ma da sempre i test partono proprio dalla madre patria del brand, dunque nessun stupore.

Cosa è accaduto esattamente da ieri 21 ottobre? In pratica Huawei ha cominciato a reclutare potenziali tester proprietari di Huawei P30 e P30 Pro per la sperimentazione del pacchetto software EMUI 11. Il programma di ricerca di volontaria durerà esattamente una settimana, ossia fino al prossimo 28 ottobre.

La beta EMUI 11, come intuibile e prevedibile, è dunque per il momento riservata alla sola Cina ed in particolare ai possessori dei due modelli di Huawei P30 che attualmente dispongono di due aggiornamenti software specifici sui loro modelli. Chi ha il modello standard, per partecipare alla fase di test, dovrà già beneficiare del pacchetto EMUI 10.1.0.168. Per la variante Pro è invece necessaria EMUI 10.1.0.168.

Quanti saranno i tester chiamati a provare la beta EMUI 11, almeno in questa primissima fase? In totale, i volontari potranno essere non più di 2000, considerando 200 partecipanti dotati di modelli di Huawei P30 con versione registro e altri 1200 senza.



Dopo i doverosi chiarimenti sul via alla sperimentazione cinese, vanno chiarite un po’ di cose per l’Italia. Per il via al reclutamento della beta EMUI 11 sui Huawei P0 nostrani probabilmente bisognerà attendere ancora qualche settimana. Dovremo seguire i passi compiuti in Asia per sperare che la fase test raggiunga presto anche l’Europa e dunque il nostro paese. Il mese di novembre potrebbe essere il più indicato per l’avvio del programma per tutti coloro che vorranno parteciparvi.