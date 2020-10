Ci sono tanti film e serie tv sulla famiglia Addams che sono stati prodotti nel corso di oltre ottant’anni. Fin dal loro esordio, nel lontano 1938, il gruppo di personaggi creato dalla penna di Charles Addams è stato presente su vignette, piccolo e grande schermo – l’adattamento più celebre è quello degli anni Novanta con Anjelica Huston nella parte di Morticia e Raul Julia in quella del marito Gomez.

Ora Tim Burton crea la sua versione di serie tv sulla famiglia Addams, apportando, però, qualche cambiamento. Secondo Deadline, il regista è in trattative per produrre e – possibilmente – dirigere tutti gli episodi del nuovo franchise. Al timone del progetto ci saranno anche i produttori esecutivi di Smallville, Alfred Gough e Miles Millar, che scriveranno lo show e saranno anche showrunners e produttori insieme a Burton.

La MGM TV, che detiene i diritti della famiglia Addams, ha finanziato lo sviluppo della serie. Al momento, ci sono diversi investitori interessati, incluso Netflix che, stando alle fonti, è in lizza per accaparrarsi il progetto.

La trama della serie non è ancora stata confermata, ma secondo i primi dettagli, si tratterà di uno show in live-action ambientato ai giorni nostri e raccontato dalla prospettiva di Mercoledì Addams, che parlerà di come vede il mondo nel 2020.

Tim Burton sembra proprio la scelta adatta per riportare in auge il franchise della famiglia Addams, vista la sua lunga filmografia ricca di personaggi cupi e grotteschi, come visti in Beetlejuice e Edward mani di forbice. Burton è chiaramente interessato alle commedie dark, avendo anche adattato la serie degli anni ’70 Dark Shadows in un film con Johnny Depp.

Burton ha precedentemente sviluppato e prodotto la serie animata Beetlejuice, liberamente basata sul suo film del 1988, che è andato in onda per quattro stagioni dal 1989 al 1991. Il regista si era concentrato sui lungometraggi negli ultimi due decenni ma, con l’industria in costante cambiamento e così tanti grandi cineasti che si avventuravano in televisione, mancava solo Tim Burton in questa nuova avventura televisiva. E con la famiglia Addams pare aver trovato il suo trampolino di lancio.