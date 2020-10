Si concludono le vicende di Sherlock Holmes e Joan Watson in Elementary 6 su Rai4. Stasera 22 ottobre andranno in onda gli ultimi tre episodi della sesta stagione, ma dalla prossima settimana il canale 21 del digitale terrestre lascerà il posto al capitolo finale della serie tv targata CBS. Andiamo alle anticipazioni.

Si parte dall’episodio 6×19 dal titolo Esperimenti. Ecco la sinossi:

Un uomo, David Horowitz, si presenta da Sherlock per raccontargli del fratello schizofrenico, morto due mesi prima, che aveva previsto una serie di morti future, di cui tre si erano già avverate e che la successiva sarebbe stata la sua.

A seguire l’episodio 6×20 dal titolo Il laccio della morte, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il conflitto mortale tra Holmes, Watson e l’ex amico di Sherlock, Michael, si intensifica quando la loro ultima vittima sembra essere l’ultima preda del serial killer.

La serata si conclude con il finale di stagione, l’episodio 6×21, intitolato Resti quel che resti, ed ecco la sinossi:

Holmes e Watson sono faccia a faccia con la loro più grande sfida mai affrontata finora quando un’indagine per omicidio minaccia di distruggere la loro collaborazione.

Il crime targato CBS rielabora in chiave moderna le indagini del detective Sherlock Holmes, nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Ambientato a New York, l’investigatore è appena uscito da una clinica per disintossicarsi dall’uso di droga e alcool. Accetta di collaborare con la polizia per risolvere i casi più complicati grazie al suo formidabile intuito. Nelle indagini è affiancato dall’ex chirurgo Joan Watson (una versione al femminile del dottor John Watson dei libri), terapista di riabilitazione. Dopo un’iniziale diffidenza, Joan diventa l’assistente investigativa di Sherlock nonché sua più stretta confidente.

Giovedì 29 ottobre andrà in onda Elementary 7, stagione finale composta da 13 episodi. Rai4 dovrebbe trasmettere tre episodi a settimana, salvo variazioni. La rete CBS ha annunciato di aver cancellato la serie di comune accordo con i produttori esecutivi. Come svelato a Deadline:

Ci sono molte parti coinvolte e abbiamo discusso della loro posizione nello show, sia in termini di business che creativi. Tutti insieme abbiamo deciso che questo era un’opportunità per dire addio allo show che è stato davvero, davvero bello per noi.

L’appuntamento con gli ultimi episodi di Elementary 6 su Rai4 è per stasera a partire dalle 21:20.