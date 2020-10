Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco per l’apertura nei confronti delle unioni civili per le coppie omosessuali. Le parole di Bergoglio emergono dalla presentazione del documentario Francesco, proiettato al Festival del Cinema di Roma e presto disponibile per la visione.

Dal documentario su Papa Francesco emerge la volontà di portare la Chiesa nel secolo attuale attraverso l’approvazione delle unioni civili per le coppie omosessuali. Il Papa le sostiene attivamente e si dice favorevole al fatto che compongano una famiglia, in quanto anche loro solo figli di Dio.

Anche gli omosessuali sono figli del nostro stesso Dio e per tale ragione hanno diritto a costituire una famiglia; tale diritto inoltre dovrebbe essere difeso dalla legge secondo il Papa.

Le parole di Bergoglio non potevano che attirare l’attenzione di Tiziano Ferro, che proprio qualche mese fa ha sposato il suo compagno Victor Allen, con il quale vive in America. L’artista riporta un versetto del Vangelo secondo Matteo: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò” (Matteo 11:28).

Riflette sulla compassione, sulla carità, sulla generosità e sul conforto che ha sempre rappresentato Dio per lui e ringrazia il Papa per quanto sostenuto a favore delle coppie omosessuali.