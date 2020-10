Netflix ha appena pubblicato il teaser trailer ufficiale di The Prom, diretto da Ryan Murphy. Questo film arriverà nella piattaforma di streaming l’11 dicembre 2020. Le riprese sono iniziate nel mese di dicembre del 2019, per poi essere interrotte a marzo a causa del Covid-19. Dopo diversi mesi di pausa, i lavori sono ripartiti il 23 luglio 2020.

Il teaser – in cui troviamo Meryl Streep e Nicole Kidman cantare e ballare – anticipa la trama, i personaggi e, come prevedibile, la massiccia presenza della musica. L’intricata storia presenta un complicarsi degli eventi: il culto innaturale e quasi patologico della propria persona spingerà alcuni maliziosi personaggi a cercare un resoconto personale.

La trama di The Prom

Il costoso spettacolo di Broadway delle star Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (Tony James Corden) si rivela un enorme flop, scaraventando questi artisti in una situazione molto delicata. In una cittadina dell’Indiana, Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) è costretta a far i conti con una delusione: la liceale non può recarsi al ballo scolastico insieme alla sua ragazza Alyssa (Ariana DeBose) a causa di un assurdo divieto imposto dal presidente dell’associazione dei genitori.

Dee Dee Allen, Barry Glickman, Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells) decidono di sposare la causa di Emma, nel tentativo di risollevare la loro immagine. Il gruppo cercherà di regalare alla giovane la serata che tanto desidera.

Il cast e la data d’uscita

Il nutrito cast di questa pellicola è composto da Meryl Streep, Tony James Corden, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Keegan-Michael Key, Kerry Washington, Nicole Kidman, Andrew Rannells, Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler e Nathaniel J. Potvin.

The Prom è l’adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar. La sceneggiatura del film, diretto da Ryan Murphy (Glee, Ratched, Hollywood, American Horror Story e Ratched), è stata curata dagli stessi Martin e Beguelin. Il film uscirà su Netflix durante il mese di dicembre.