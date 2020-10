Quel Raggio Nella Notte di Irene Grandi è forte della penna di Mario Amato e della voce della cantante toscana, inconfondibile per le sfumature blues. Il brano è un atterraggio soffice, la sinusoide che ci prepara al weekend. Il singolo, infatti, sarà in rotazione radiofonica da venerdì 23 ottobre insieme al videoclip ufficiale.

Quel Raggio Nella Notte di Irene Grandi è contenuta nell’ultimo album in studio Grandissimo (2019) e il singolo è accompagnato da un video diretto da Lorenzo Andreaggi. Grandissimo è il disco con il quale Irene Grandi festeggia i primi 25 anni di carriera, un riepilogo dei grandi successi ma anche un’occasione per sfoggiare nuovi inediti e fare il punto del suo percorso.

Per questo la voce di Bum Bum si definisce entusiasta del suo percorso. Non solo: Irene Grandi annuncia che la collaborazione con Lorenzo Andreaggi ha dato vita a un nuovo progetto di cui sapremo qualcosa prossimamente. Quel Raggio Nella Notte di Irene Grandi è il quarto estratto da Grandissimo dopo I Passi Dell’Amore, Finalmente Io e Devi Volerti Bene.

Inoltre l’artista toscana ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con il brano Finalmente Io, un grande ritorno all’Ariston e un grande ritorno di Vasco Rossi tra i suoi parolieri di fiducia. Durante la serata delle cover Irene Grandi ha duettato con Bobo Rondelli per il brano La Musica è Finita, portato al successo nel 1967 da Ornella Vanoni.

Del suo nuovo singolo pronto per sbarcare in radio Irene Grandi dice di essersi sentita rapita dal primo ascolto tanto da sentirlo già suo alla prima prova. Le dinamiche, infatti, sono quelle classiche con le quali abbiamo imparato ad apprezzare l’artista. Quel Raggio Nella Notte di Irene Grandi è ciò che rimane di una ballad e ciò che potrebbe essere un lamento blues, senza mai perdere la connessione con il sentimento più viscerale.

Noi vogliamo solo noi

come luci nella notte

non ci siamo chiesti mai

né come né quando né niente

noi vogliamo solo noi

tutto il resto non ci occorre

non ci perderemo mai

al di là delle apparenze

Tu mi fai vedere il sole

in un mondo che non mi illumina più

tu che con le tue parole

hai trovato un senso al vuoto dentro me

al vuoto dentro me

Noi vogliamo solo noi

come il cielo l’orizzonte

oltre le difficoltà

che ci siamo lasciati alle spalle

Sei quel raggio nella notte