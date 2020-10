Arriva in prima tv assoluta su TopCrime la serie Strike – Il Richiamo del Cuculo, una serie investigativa nata come adattamento dei romanzi di J.K. Rowling scritti dietro lo pseudonimo di Robert Galbraith.

La serie è un adattamento dei polizieschi La Via del Male, Il Richiamo del Cuculo, Il Baco di Seta e Bianco Letale e la stessa J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter oggi al centro di roventi polemiche per le sue opinioni transfobiche, figura tra i produttori esecutivi di Strike – Il Richiamo del Cuculo.

Protagonista dei romanzi e della serie Strike – Il Richiamo del Cuculo è Cormoran Strike (interpretato da Tom Burke), ex veterano della guerra in Afghanistan che si è reinventato investigatore privato. Figlio biologico di una rockstar tossicodipendente e mentalmente instabile, sta uscendo da una lunga e contrastata storia d’amore con la bizzarra rampolla di una famiglia dell’aristocrazia londinese. Sul suo corpo porta i segni della guerra: ha perso parte della gamba durante la missione in Afghanistan e lavora in un minuscolo ufficio in Denmark Street, a Londra. Il suo intuito innato e la sua eccezionale capacità analitica, sviluppati anche grazie all’esperienza nella Special Investigation Branch, gli permettono nonostante i limiti fisici di risolvere casi impossibili.

Al suo fianco la segretaria/assistente Robin Ellacott (interpretata da Holliday Grainger), giovane di famiglia borghese alla soglia dei trent’anni che vive in perenne crisi con un marito smidollato. Nel suo lavoro Robin è brillante e intuitiva, nonché una maga del trucco e del travestimento, Segretamente attratta da Cormoran.

La serie Strike – Il Richiamo del Cuculo parte col protagonista che viene ingaggiato dall’avvocato John Bristow per indagare sul presunto suicidio di sua sorella, la modella Lula Landry. Il detective inizia le sue ricerche aiutato dalla stagista Robin, incontrando le ultime persone che hanno visto la vittima il giorno della sua morte. Ma la situazione si complica quando dopo il suo incontro con Rochelle Onifade, amica di Lula, anche la ragazza muore.

Strike – Il Richiamo del Cuculo debutta su TopCrime, canale 39 del digitale terrestre, giovedì 22 ottobre con due episodi in prima serata e in prima visione in chiaro.

Cormoran Strike, investigatore privato con un passato nell'esercito, viene ingaggiato dall'avvocato Bristow per indagare… Pubblicato da Top Crime su Giovedì 22 ottobre 2020