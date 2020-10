Ci sono interessanti indicazioni stamane per chi sta pensando di acquistare un iPhone 11, grazie ad un’offerta Amazon che potrebbe fare la differenza per chi sta valutando da tempo la possibilità di procedere con l’ordine del dispositivo. Dopo diverse settimane fatte di rialzi e di promozioni solo in parte allettanti, come quella che abbiamo avuto modo di esaminare di recente sul nostro sito, oggi 22 ottobre l’occasione potrebbe rivelarsi ghiotta per il pubblico italiano che ama il mondo Apple.

Nuovo abbassamento del prezzo per iPhone 11 su Amazon il 22 ottobre

Ci sono molti aspetti interessanti da mettere in evidenza a proposito della nuova offerta per iPhone 11 su Amazon. Ad esempio, il dispositivo, di suo, è sceso nuovamente sotto la soglia dei 710 euro, almeno stando alle informazioni disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo. Ci sono spese di spedizione comprese e, soprattutto, la consegna immediata, visto che nel box che segue troverete un prodotto che rientra nel programma Prime secondo quanto deciso dallo store.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Nero Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, ip68)

Sistema a doppia fotocamera da 12mp (ultra-grandangolo e grandangolo)...

L’elemento più interessante dell’offerta Amazon selezionata per i nostri lettori questo giovedì, però, si riferisce al fatto che alla cassa potrete ottenere uno sconto di ulteriori 26 euro. Fate attenzione, perché il buono compare solo in occasione della vostra prima visita all’inserzione, senza contare il fatto che potrebbe risultare disponibile solo per pochi minuti. Dunque, per i potenziali acquirenti di un iPhone 11 da 64 GB oggi c’è la concreta possibilità di scendere abbondantemente sotto la soglia dei 700 euro.

Staremo a vedere quanto durerà la promozione relativa all’iPhone 11 su Amazon, ma ricordate che le condizioni appena riportate potrebbero cambiare da un momento all’altro. Che ne pensate della nuova offerta? Fateci sapere commentando l’articolo qui di seguito, riportando magari la vostra esperienza maturata all’interno dello store in questione.