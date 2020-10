I possessori dei modelli Honor 30 e V30 possono essere ben felici del supporto software dedicato ai loro dispositivi. Una seconda beta dell’interfaccia Magic 4 per i loro smartphone è in prima distribuzione in questa ultima parte di ottobre con l’apporto di novità e ottimizzazioni importanti.

Subito vanno riportati i dettagli dei nuovi pacchetti ora rilasciati dagli sviluppatori: gli Honor 30 Pro, 30 Pro +, Honor V30, V30 Pro ricevono la seconda beta di Magic UI 4 con la versione 4.0.0.138 (la precedente a bordo dei telefoni era la Magic UI 4.0.0.115). Al contrario l’Honor 30 riceve la Magic UI 4.0.0.56 (provenendo invece dalla Magic UI 4.0.0.125).

Modifiche in arrivo su Honor 30 Pro +, Honor V30 e V30 Pro

Le novità in arrivo su Honor 30 Pro +, Honor V30 e V30 Pro, con la seconda beta Magic 4, non sono poche. La prima cosa da far notare è che ora è stata ottimizzata l’esperienza operativa con la barra delle applicazioni ma anche con la modalità multi-window. L’intervento degli sviluppatori ha riguardato anche un problema per il quale la barra delle notifiche (nel caso della prima beta) non visualizzava tutti gli alert di app e servizi dei telefoni. Non mancano altri piccoli miglioramenti grafici e pure soluzioni di qualche bug.

Modifiche in arrivo per gli Honor 30

L’Always On Display su Honor 30 con la seconda beta Magic 4 è stato perfezionato, pure con nuovi elementi ed effetti dinamici. Gli utenti potranno ulteriormente personalizzare questa schermata a proprio piacimento e comunque secondo le loro specifiche esigenze.

Con il nuovo aggiornamento software in test, gli Honor 30 vedranno migliorata anche l’esperienza con la fotocamera. Ad esempio anche in caso di ambienti con scarsa luminosità, verranno migliorate foto e riprese video. Lato problemi, gli esperti hanno messo fine pure a qualche anomalia con le chiamate quando è impostata la modalità silenziosa. Per finire, il device riceve nuove ottimizzazioni del sistema per una migliore esperienza utente.