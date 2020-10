Salvini sfida Fedez sulla cassa integrazione e punzecchia il Presidente del Consiglio, invitandolo ironicamente a scomodare il rapper e sua moglie, anche su questo tema.

Salvini fa esplicito riferimento alla telefonata di Conte a Fedez per coinvolgere lui e sua moglie nella missione mascherine: il Presidente del Consiglio ha chiesto aiuto al rapper e all’influencer per sensibilizzare i più giovani all’utilizzo continuo e costante dei dispositivi di protezione individuale, mascherina in primis.

Che sia chirurgica, di stoffa, FFP 2, FFP3, KN95, è di fondamentale importanza, ai fini del contenimento dei contagi da Coronavirus, il corretto utilizzo della mascherina che va indossata coprendo sempre sia il naso che la bocca. L’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto, non solo al chiuso, ed è a fondamento delle misure di sicurezza personale in questa situazione di emergenza.

Fedez e Chiara Ferragni hanno realizzato alcuni video sui social per invitare i follower ad indossare la mascherina e ora da Matteo Salvini arriva la proposta a Conte di chiamare in campo i due anche per risolvere il problema della cassa integrazione. Il rapper non se l’è lasciato sfuggire e ha già risposto a tono.

“Il Presidente del Consiglio faccia una telefonata a Fedez: oltre che sulla mascherina, chieda “aiuto” sulla cassa integrazione”, cinguetta Salvini. Immediata la reazione di Fedez che ricorda innanzitutto l’intervento di Salvini in Senato senza mascherina dello scorso luglio per poi dirsi impossibilitato ad agire sulla cassa integrazione in quanto non ha modalità d’intervento adeguate:

“Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: «Non ce l’ho e non me la metto» 27 Luglio 2020. Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”.