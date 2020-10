Pochissimi titoli come Apex Legends possono dire di aver seriamente impensierito lo strapotere di Fortnite, uno dei videogame di maggior successo degli ultimi anni – e dell’intera storia dell’intrattenimento videoludico. Disponibile dal febbraio dello scorso anno, la Battaglia Reale realizzata dai talentuosi ragazzi di Respawn Entertainment per conto del publisher Electronic Arts ha saputo fin da subito calamitare l’attenzione del pubblico e della stampa, imponendosi come uno shooter in prima persona da sperimentare in multiplayer online nel caso si sia alla ricerca di un approccio più tattico e realistico al genere “massivo” di appartenenza.

E se è vero che i numeri su PC, PS4 e Xbox One continuano ad essere incoraggianti – anche in vista del futuro debutto su Nintendo Switch e sulle console next-gen PS5 e Xbox Series X -, allo stesso modo tutti i giocatori di Apex Legends si stanno preparando ad accogliere la sua Stagione 7. Quella stessa settima stagione che oggi è tornata alla ribalta, in particolare per via della sua possibile data di inizio. Come da tradizione, sono stati i dataminer a scovare dettagli in merito, come è possibile leggere sulle pagine del portale Dotesports. In particolare, l’utente conosciuto con il nickname Shrugtal ha segnalato via Twitter diversi riferimenti al futuro di Apex Legends nel codice sorgente del videogame, a seguito dell’aggiornamento più recente.

🚨 Season 7 is coming a week earlier, moved to Nov 4. 🚨 pic.twitter.com/SHyTFTRabR — Shrugtal (@shrugtal) October 21, 2020

Di conseguenza, sempre a sentire la fonte, la Stagione 7 di Apex Legends potrebbe prendere il via molto presto. La data individuata dalla “gola profonda” sarebbe infatti quella di mercoledì 4 novembre 2020, con l’appuntamento che potrebbe prendere il via alle ore 10:00 CT. L’orario indicato, se corretto, corrisponderebbe alle 05:00 di giovedì 5 novembre secondo il fuso orario italiano. Per il momento non sono arrivate conferme – ma neppure smentite – da parte di Respawn Entertainment, dunque non ci resta che attendere per scoprire se la prossima season partirà proprio nel giorno scovato dai dataminer. Anche voi non vedete l’ora di saperlo?