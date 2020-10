Il nuovo singolo di Ariana Grande sta per arrivare. L’artista, che nei mesi scorsi ha fatto successo con Lady Gaga in Rain On Me, rilascerà il brano il 23 ottobre prossimo ma ha già concesso un piccolo assaggio di quello che sarà il suo ritorno musicale.

La cover collegata al singolo ha già ricevuto il pieno di like. La collaborazione con Lady Gaga rimane un piacevole ricordo ed è ora arrivato il momento di correre da sola con un nuovo album che sarà accompagnato da un singolo di prossima pubblicazione.

L’annuncio è arrivato in maniera inaspettata, dopo che per tanti mesi si attendeva un suo ritorno. Il singolo dovrebbe anche anticipare l’album omonimo, che dovrebbe uscire il 30 ottobre prossimo. La cover dedicata al singolo ha già ricevuto quasi 4 milioni di like.

Boom di visualizzazioni anche per l’anteprima del brano con il quale ha collezionato oltre quattro milioni e mezzo di visualizzazioni. Sono numeri che non sorprendono, questi, dal momento che Ariana Grande è anche l’artista più seguita su Instagram.

Ariana Grande ha raggiunto il successo fin da giovanissima. Tra i brani di maggiore successo, si conta One Last Time, No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Thank U, Next, con il quale ha venduto cinque milioni di copie e ottenuto cinque dischi di platino negli Stati Uniti.

Le indiscrezioni sui contenuti del nuovo album continuano a rincorrersi, ma ancora non sono stati delineati i contorni del progetto di prossimo rilascio. L’unica certezza granitica rimane il singolo, che sarà rilasciato alle 6 ore italiana. La sua ultima prova discografica è rappresentata dal singolo con Lady Gaga in Rain On Me. Il brano è contenuto nell’ultimo album di Stefani Germanotta, Chromatica, che avrebbe dovuto presentare nel tour che ha poi rimandato.